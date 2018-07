Abel Caballero exige a Feijóo "la reposición inmediata" del pediatra de Coruxo

Actualizado 02/07/2018 15:16:45 CET

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha remitido una carta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para reclamar que "la reposición inmediata" del pediatra de Coruxo, así como que informe sobre la planificación de los próximos años para su sustitución durante el periodo de vacaciones.

En una rueda de prensa este lunes en Vigo, tras reunirse con asociaciones de vecinos de San Miguel de Oia, Coruxo, Saiáns y San Andrés de Comesaña, barrios "afectados por la retirada del pediatra", Caballero ha mantenido que "no es cierto" que el pediatra se vaya de vacaciones, sino que "lo están quitando para siempre".

Además, sobre las vacaciones de este profesional, ha remarcado que en todo caso "unas vacaciones no son un accidente imprevisible". "Todo el mundo tiene que coger vacaciones, salvo que el Sergas pretenda que pediatras operen con un sistema esclavista", ha espetado.

No obstante, ha insistido en que "están desmontando el despacho", porque la Xunta "quiere dejar estas zonas sin pediatras". "No es un hecho concreto de una falta de programación, que ya requeriría responsabilidades políticas del conselleiro. No, es que están desmantelando el pediatra en esta zona", ha sellado.

En este marco, ha remitido una carta a Feijóo para "que deje de atender a las elecciones internas del partido y trabaje algo, que dedique un poquito a trabajar para la sanidad de Vigo. "Porque al conselleiro ya le doy por amortizado: El peor conselleiro de Sanidad que hubo en la historia en Galicia; y mire que hubo algunos malos, pues este el peor", ha apostillado.

Acto seguido, ha comunicado que respalda la concentración convocada por los vecinos para este sábado, día 7, a las 19,00 horas en la rotonda de la estación del tranvía, y ha avanzado que acudirá a la movilización y además la convocará "conjuntamente". "No vamos a parar hasta que lo repongan, no vamos a permitir el desmantelamiento de la sanidad de Vigo", ha concluido.

A raíz del conflicto iniciado hace semanas por el pediatra de Coruxo, a mediados de la pasada semana, el Sergas anunció que "mantendrá la plaza de pediatra" en la parroquia de Coruxo; si bien añadió que durante el verano, ante la "carencia absoluta de pediatras sustitutos", los niños de Coruxo serán atendidos en el centro de salud de Navia.

"A pesar de todos los esfuerzos realizados por la dirección de la EOXI de Vigo, no fue posible cubrir la plaza del pediatra de Coruxo, por lo que a partir del día 2 de julio, los menores de esta parroquia serán atendidos en Navia, que es el centro más cercano", comunicó.