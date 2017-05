El alcalde de A Coruña reprocha a Feijóo que "castigue" a las urbes que no le votan y tilda a Mato de "hooligan del PP"

Publicado 27/05/2017 13:03:10 CET

Afirma que le gustaría "reconducir" las relaciones con el PSOE y ratifica su voluntad de optar a un segundo mandato "Es anómalo que la lista que ganó por mayoría no esté haciendo las labores de coordinación", dice sobre En Marea

A CORUÑA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, denuncia una política de "castigo" por parte del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con las ciudades "que no se comportan electoralmente como el PP quiere". Mientras, califica a la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio y presidenta del PP local coruñés, Beatriz Mato, como la "hooligan" de esta formación.

En una entrevista concedida a Europa Press, sostiene que "la verdadera parálisis que existe en A Coruña viene" de los gobiernos central y autonómico. "Hablamos de Alfonso Molina -dice sobre la ampliación-, la Ría de O Burgo o la estación intermodal"."

En el caso de la Xunta, dice que es "muy difícil la cooperación leal". En particular, critica que ni la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ni Feijóo hayan respondido a su petición de una reunión sobre el plan de transporte metropolitano. "No permitiremos la entrada de buses hasta el centro mientras no se nos asegure que tenemos control para evaluar la entrada y los problemas de tráfico", insiste.

"Me sorprende que el presidente diga que está consensuado -el plan- con los ayuntamientos, no es cierto, alguien le está informando mal", añade. En la misma línea, se muestra crítico con Beatriz Mato. "Me sorprende ver a una conselleira dar una rueda de prensa como si fuese la portavoz del grupo municipal, es confundir los papeles", le recrimina.

No obstante, precisa que "lo que le preocupa" es que la actual conselleira, posible candidata a la Alcaldía en 2019, no se comporte como una conselleira "de todos y de todas, si no como una hooligan del PP", añade ante sus críticas al gobierno local.

BALANCE

Por otra parte, el balance de estos dos años de gobierno, lo califica de "razonablemente positivo". "Muchas cosas que llevaban años esperando como la recuperación de la memoria histórica en el callejero o la renta social municipal ya están implementados", cita, entre otros ejemplos.

Preguntado si la cuestión de confianza a la que se sometió fue el momento más difícil, admite que no fue "agradable", pero añade que fue peor "la aprobación de los presupuestos de 2016 y esas enmiendas cruzadas entre el PP y el PSOE que nos hurtaron un instrumento normal para cualquier gobierno municipal".

"Es difícil gestionar unos presupuestos que no diseñas y que están cambiados para hacerte las cosas más difíciles", se lamenta. Además, recrimina a PP y PSOE una política "sin proyectos y ni una sola voluntad de construir".

También reconoce que no esperaba tantos problemas para llegar a acuerdos con el PSOE. "Lo coherente con un grupo que otorga sus votos a un gobierno en una investidura es facilitar la gobernabilidad", afirma.

En particular, critica que este partido "tuviese más fácil llegar a acuerdos con el PP" que con la Marea Atlántica. A los socialistas, les recuerda que su nuevo secretario general, Pedro Sánchez, "hizo un pronunciamiento bastante potente del entendimiento entre las fuerzas de la izquierda". Por ello, dice que, en el ámbito municipal, le gustaría "reconducir la situación".

RETOS

En cuanto a lo que queda de mandato, fija como objetivos "la recuperación" de los terrenos portuarios "con una solución global que asegure su incorporación a la ciudad y no sean pasto de la especulación". También espera que, al final de este mandato, los pequeños propietarios del Ofimático "tengan solucionados sus problemas y los cooperativistas estén viviendo en sus viviendas".

A estas cuestiones, suma actuaciones en el ámbito de la movilidad o avanzar en la constitución del área metropolitana, sobre la que lamenta el "bloqueo del PP". En cuanto a las elecciones de 2019, Ferreiro dice estar "dispuesto" a repetir si le apoyan las bases de la Marea y apuesta por que ésta se convierta "en una fuerza ciudadana que soporte una acción de gobierno".

FUTURO DE EN MAREA

En otro orden de cosas, y preguntado por la situación de En Marea tras la elección de la coordinadora, afirma que es "anómalo que la lista que ganó por mayoría absoluta en unas elecciones internas no sea la que esté haciendo las labores de coordinación".

Por ello, cree que en el próximo plenario "habrá que debatir la situación" para también determinar "si esa dirección que está llevando la coordinadora es refrendada por las bases". Sobre Luís Villares, admite que su papel "no es fácil", pero, a colación, remarca que "lo que uno espera de un portavoz parlamentario y portavoz de En Marea es que sirva de aglutinador de diferentes sensibilidades"

"Y no tome partido claramente por una de las sensibilidades en un espacio tan complejo y tan plural". "En la medida en que responda a este reto tendrá éxito y en la medida en que no será más difícil que lo tenga", advierte al insistir en que lo prioritario es que el partido instrumental ofrezca "una fórmula de hacer política diferente".

MOCIÓN DE CENSURA

Ferreiro, que contesta con un "hablamos todas las semanas" al ser preguntado si abordó una estrategia común en esta cuestión con los alcaldes de Ferrol y Santiago, muestra, por otra parte, su respaldo a la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Había una mayoría social que no quería que el PP siguiese en el gobierno pero en estos meses, todo lo que pensábamos de la corrupción en el PP, no solo se confirma si no que ha aumentado". Por ello, considera que es "más urgente que nunca" quitar a esta formación del Gobierno.