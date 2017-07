El alcalde de Ferrol recrimina a PSOE y PP su "pacto de la vergüenza" por las dedicaciones exclusivas

Actualizado 27/07/2017 10:59:37 CET

Suárez apunta a "motivaciones políticas" tras acudir a declarar al juzgado junto a tres concejales

FERROL, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ha declarado en la mañana de este jueves en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo por la demanda del gobierno local contra la retirada de dedicaciones exclusivas. A su salida de la vista, el regidor ha afirmado que "este juicio no tiene motivaciones económicas, sino políticas" y ha reprochado el "pacto de la vergüenza" a socialistas y populares.

Así, Suárez ha asegurado que la pinza PSOE y PP para retirar la dedicación exclusiva a la concejala de Urbanismo, María Ferández Lemos, fue "un pacto de la vergüenza".

Un acuerdo con el que el PSOE, ha afirmado Suárez, "quería únicamente castigar a dos personas" --las concejalas no adscrtitas María Fernández Lemos y Rosa Méndez-- y "el PP ante la tesitura de tener dos salarios más no iba a decir que no", ha sentenciado el regidor.

El gobierno local reivindica "poder desarrollar con normalidad" su "trabajo diario", ha abundado el alcalde, que se ve seriamente afectado al contar el equipo de gobierno con tres dedicaciones exclusivas, más la del alcalde, y ocho la oposición. Es por ello que reclaman con esta demanda "un reparto equilibrado de las dedicaciones", ha señalado Suárez.

"INSÓLITO"

Considera el alcalde que el reparto actual es "más que surrealista" y lo califica de "insólito". En esta práctica de prueba también han declarado como testigos la portavoz de Ciudadanos, Ana Rodríguez Masafret; el portavoz del BNG, Iván Rivas, y la concejala no adscrita Rosa Méndez, edil de Patrimonio Histórico y Medio Rural. Además, todos los ediles del gobierno local han asistido a la vista.

Ahora se abre un periodo de diez días para que los abogados puedan presentar sus conclusiones y la jueza puede pedir más pruebas sobre este asunto. PSOE y PP no se han personado en la causa.