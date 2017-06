El alcalde de Pontevedra retirará "inmediatamente" el título de 'persona non grata' a Rajoy si frena la prórroga de Ence

Publicado 17/06/2017 12:00:01 CET

Censura que personas que dejaron el BNG, como Vence, "sigan opinando eternamente" y ve a la formación "en la línea correcta" con Pontón

Reivindica que la ciudad estaba "deprimida" hasta que él llegó en 1999 y repudia las propuestas "inviables" de la Marea

A punto de cumplir 18 años al frente de la Alcaldía de Pontevedra y en pleno ecuador del actual mandato, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) asegura que propondrá al pleno municipal retirar "inmediatamente" el título de 'persona non grata' al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si frena la prórroga aprobada por el Ejecutivo estatal que permite a Ence permanecer otros 60 años en la ría de Pontevedra.

En una entrevista concedida a Europa Press, Miguel Anxo Fernández Lores (Vilalonga, Sanxenxo, 1954) considera que la renovación de la concesión a la celulosa es "una espada de Damocles" que pende sobre la ciudad y que, "para más inri", fue colocada ahí por un presidente del Gobierno que "vivió" en la ciudad y que "sabe lo que significa para Pontevedra soportar esa porquería".

"Estoy seguro de que, si somos capaces de hacer marchar a Ence de ahí, Pontevedra explosiona y sería el paraíso, porque tenemos todo para que lo sea", subraya el alcalde, quien deja claro que su gobierno "luchará por todas las vías posibles" para que la fábrica de Ence-Elnosa "no se consolide en la ría". "Es una de las aberraciones más grandes que podemos tener ahí en pleno siglo XXI", critica.

Fernández Lores reconoce que esta prórroga autorizada por el Ejecutivo de Rajoy cuando estaba en funciones dificulta la salida de Ence. Con todo, se muestra más optimista por la marcha de Elnosa, toda vez que una normativa europea le impide seguir produciendo cloro con mercurio, como realiza actualmente, a partir de finales de este año.

"Lo de la clorera no tiene arreglo, se incumplen absolutamente todos los acuerdos, todos los plazos... Estos no se quieren marchar, quieren vivir de la sopaboba", ha censurado Fernández Lores, quien insiste en que "Elnosa no puede estar produciendo ni en la ría, ni con la tecnología que tiene". Al hilo de ello, rechaza el argumento de que con la desaparición de estas fábricas vayan a eliminarse empleos. "Eso no es que genere puestos de trabajo, que puede generar algunos, sino que está impidiendo el crecimiento normal de la ciudad y de la comarca", argumenta.

"CIUDAD ORGULLOSA"

Tras cinco legislaturas al frente del Consistorio y con la intención de volver a concurrir a las urnas junto a su equipo, al que le atribuye el buen funcionamiento del Consistorio pontevedrés, a Miguel Anxo Fernández Lores no le preocupa alcanzar o no la mayoría absoluta en las municipales de 2019. "Nosotros nunca hemos tenido mayoría y hemos ido dando cuenta del recado", destaca.

El regidor de la ciudad del Lérez, además, no quiere hablar de su retirada de la Alcaldía. "Me voy a presentar y hasta ahí llego", manifiesta para señalar que tiene la "misma edad que Rajoy" y que "nadie se está planteando si Mariano se presenta otra vez o se deja de presentar". Con todo, concede que "tampoco se trata de morir al pie del cañón".

Y es que, para Lores, Pontevedra vive, en estos momentos, un "momento dulce" en el que está "recogiendo" los frutos del trabajo realizado en estos 18 años. "Este es un gobierno serio, saneado, que está siendo reconocido a nivel internacional", ha recalcado en referencia a galardones como el Premio Internacional de Dubai, que reconoce las mejores prácticas para enriquecer las condiciones de vida de sus habitantes.

En este punto, recuerda que, "hace 20 años, Pontevedra era una ciudad pesimista y deprimida" por la "falta de orgullo". Frente a ello, celebra haber sido capaz, junto a su equipo, de "cambiar esta situación". "Hoy por hoy, una gran mayoría de pontevedreses se siente orgullosa de su ciudad y de su Ayuntamiento", sostiene.

"Ahora", después haber desarrollado "un modelo urbano de alta calidad", para Lores es el momento de "posicionar" a Pontevedra como "ciudad atractiva desde el punto de vista turístico, de servicios, de negocios...". Además, se marca como "próximo reto" cambiar el "modelo de residuos sólidos" y apostar por "el compostaje".

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

En la entrevista concedida a Europa Press, el primer edil de la ciudad del Lérez también ha repasado la política municipal. Así, tras criticar que los grupos de la oposición --PP, PSOE, Marea de Pontevedra y Ciudadanos-- "se estuviesen poniendo de acuerdo de forma increíble para intentar impedir" la acción de su gobierno, ha considerado que "no hay ningún tipo de alternativa viable ni visible" al Bloque en su urbe.

En este punto, ha cuestionado la viabilidad de algunas de las propuestas que la Marea realiza en la ciudad. A modo de ejemplo, ha citado la propuesta de una renta básica social. "Tal y como está la legislación, es incompatible con la Risga", le ha afeado, para asegurar que "una cosa es predicar y otra dar trigo".

Fernández Lores también ha aprovechado para destacar que el BNG ya era "un referente" en muchas cuestiones de las que hoy hace bandera el partido instrumental, como la remunicipalización de servicios. "Cuando nosotros llegamos se cobraba por aparcar en las calles y lo eliminamos", ha recordado para incidir en que su función como alcalde es "buscar la máxima rentabilidad del dinero público" y "tener a la ciudad con los mejores servicios posibles".

SITUACIÓN DEL BNG

Preguntado por los motivos por los que nunca ha dado el salto a la política autonómica a pesar de ser uno de los militantes más destacados del Bloque, a sus 63 años, Miguel Anxo Fernández Lores se ha definido como "uno más de los 2.700.000 gallegos" que viven en Galicia. "Yo pongo mi grano de arena hasta donde puedo aportar, y estoy satisfecho con lo que estoy haciendo en Pontevedra", subraya.

Tras ello, también se ha referido a las declaraciones efectuadas esta semana por el exportavoz nacional del BNG, Xavier Vence, en las que aseguró que el "corsé" de la UPG "hace difícil" que el Bloque sea "atractivo". "Me parece inverosímil. Yo si tengo algo que aportar lo aporto y si no tengo nada que aportar no lo aporto", ha manifestado para criticar que "alguien que no quiere aportar siga opinando eternamente" sobre la situación orgánica de la formación.

El regidor pontevedrés cree que "hubo momentos en los que el BNG se equivocó" y "perdió capacidad de referencia" pero opina que ahora retomó "la línea correcta". Por ello, a las personas que, como Vence, "no quieren participar", les pide "que dejen trabajar".

Precisamente, al frente de esta "línea correcta" en la que ve a la formación nacionalista sitúa a la actual portavoz nacional, Ana Pontón. "Está muy consolidada y creo que va a ir aún a más y a mejor", ha destacado Lores, quien considera que "la gente necesita referentes coherentes, que trabajen en equipo, que respondan a una ideología determinada y que tengan un planteamiento serio".

Por último, preguntado sobre si ve posible la reunificación del nacionalismo gallego, ha cargado contra En Marea mostrar sus "muchas dudas" de que "alguien que pacte con una fuerza política estatal sea nacionalista".

"Yo no doy pedigrí de nada pero creer que las soluciones van a venir de fuera... eso a mí no me mola en absoluto. Otra cosa es llegar a acuerdos puntuales", ha señalado Lores, para quien el secreto de su éxito en Pontevedra radica en "la base de la ideología del nacionalismo, que es tener confianza en el propio país y en su gente".