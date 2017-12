El alza de peajes en la AP-9 estará en el foco del último pleno del año

Actualizado 13/12/2017 16:43:12 CET

También se debatirá sobre la reforma sanitaria y el laboratorio europeo de bivalvos, y el PP preguntará por vacunas tras la polémica de Senra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subida de peajes en la AP-9 será uno de los asuntos en el foco parlamentario del último del año, ya que En Marea y BNG incidirán en lo que consideran "una estafa" a los gallegos y "un atraco legalizado". El PSdeG, quien también ve "excesivo" el incremento, defiende que se pueden "rectificar" decisiones, mientras el PPdeG advierte que la Xunta "puede tener una opinión" pero "no es responsable" de lo hecho por gobiernos anteriores.

Tras la Xunta de Portavoces, que ha articulado el orden del día del pleno de presupuestos y el ordinario, que se celebrarán el martes y el miércoles de la próxima semana, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha apelado a "plantar cara a la tomadura de pelo a los gallegos" que, a su juicio, supone el incremento de los peajes de la AP-9 en un 3,81 por ciento en 2018.

Con tal fin, los nacionalistas defenderán una moción frente a lo que consideran "un auténtico escándalo" y también preguntarán al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuya "irrelevancia política" censuran, si puede dar algún paso para defender los intereses de Galicia más allá de "buscar culpables" como "el procés, el bipartito, el Gobierno de Zapatero o el cupo vasco".

"Si Feijóo no tiene soluciones, no tenemos por qué pagar todos su incompetencia. Lo más útil es que se vaya para casa", ha instado Pontón, para quien el presidente gallego está instalado en el "nadismo" en relación a la AP-9, puesto que "no hace nada salvo justificar a Audasa y a Mariano Rajoy".

Con el fin de paliar este "nadismo", la dirigente nacionalista ha explicado que su moción contempla diez puntos y en ella se reclama que, "como mínimo", Audasa "ponga en marcha rebajas y bonificaciones como las que tienen el resto de autopistas del Estado".

"PELEA DE GALLOS"

También Luís Villares (En Marea) ha avanzado que su grupo intentará en el pleno "suplir la irrelevancia política y la incapacidad de gestión" de Feijóo, y ha puesto el foco en la AP-9, convencido de que "la pelea de gallos" entre el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y Feijóo "costará a los gallegos un 3,8 por ciento más" en los peajes.

"Todo el Estado se está riendo de nosotros, todo el PP se ríe de Feijóo, que con su mayoría absoluta no es capaz de ganar una sola partida a Íñigo de la Serna", quien, a su juicio, "está castigando a toda Galicia por la chulería de Feijóo contra él el pasado otoño en lo que respecta al trazado del AVE en Ourense".

Ha concretado ese "castigo" en la reducción de la inversión en Galicia en los presupuestos estatales, el veto a debatir en el Congreso sobre el traspaso de la AP-9 y la exclusión del corredor atlántico ferroviario, además de la subida en los peajes. A su modo de ver, Galicia sufre "el castigo por la forma imprudente" de actuar de Feijóo.

Además, el portavoz de En Marea se ha mostrado convencido de que si hubiera voluntad política "se podrían congelar las tasas" para 2018 en la AP-9, y después la concesionaria "sería libre de discutir esa congelación en el juzgado, como ha hecho otras veces".

VÍAS PARA "RECTIFICAR" Y ALERTA CONTRA "ENGAÑOS"

Por su parte, en un contexto en el que Feijóo y el PPdeG apuntan a la responsabilidad de decisiones anteriores, sobre todo del Gobierno de Zapatero, el portavoz parlamentario socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha defendido que se puede ser "comprensivo" con determinados "procedimientos puestos en marcha por distintos gobiernos" en un escenario de crisis.

Con todo, ha admitido que dan lugar a lo que el PSdeG considera "una subida excesiva" de los peajes y ha defendido que dichas decisiones podrían ahora "ser rectificadas". Como vías posibles, ha aludido a la tramitación en el Congreso del traspaso de la AP-9 o a que el Ministerio de Fomento asuma el coste de las obras evitando así el incremento.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha incidido en que la subida está "muy bien explicada" y ha defendido que la Xunta puede "tener una opinión" pero "no es en absoluto responsable de contratos firmados por Gobiernos anteriores" y que, en algún caso, como en lo que respecta a la ampliación de Rande, "fueron celebrados como grandes avances".

Además, ha advertido que afirmar que, con el traspaso a Galicia de la infraestructura, se podría modificar el contrato con la concesionaria es "un engaño masivo" que los populares no están dispuestos a aceptar.

LABORATORIO DE BIVALVOS Y REFORMA SANITARIA

Además de la AP-9 y de la cuestión sobre la "incompetencia" de Feijóo en varias áreas que formulará el BNG, en la sesión de control al presidente los socialistas preguntarán por la propuesta de financiación autonómica y En Marea, por la reforma de la ley de salud, que Villares ha identificado con "un atentado sin precedentes contra uno de los derechos básicos de la ciudadanía".

Los tres grupos de la oposición llevarán también iniciativas sobre --en palabras de Pontón-- la "ópera bufa" del laboratorio europeo de bivalvos, después de trascender que el Estado español "conocía e incluso votó a favor de la supresión" de este organismo.

Todo ello, "antes" de que el Ejecutivo autonómico anunciase que presentaría la candidatura de Galicia para tomar el relevo de Londres tras el Brexit. Los grupos se preguntan si Feijóo "no sabía nada" o si, siendo conocedor de la supresión del organismo, fue partícipe de un ejercicio de "propaganda" y de "venta de humo".

VACUNAS Y OTROS ASUNTOS

El pleno ordinario, que abordará tres leyes --la de acompañamiento de los presupuestos de 2018, que introduce modificaciones en la normativa de incendios, entre otras; la de espectáculos públicos; y la iniciativa legislativa popular para garantizar los derechos sociolingüísticos en el ámbito socioeconómico--, también se ocupará de otras iniciativas, como la promovida por En Marea sobre la contaminación que pueden provocar las cenizas de los incendios si son arrastradas a los ríos y rías.

La fuerza rupturista también impulsará el debate sobre el plan de choque contra la velutina --asunto por el que también se preocuparán los socialistas--, así como en relación a la contaminación por lindano, e impulsará una propuesta relativa a la vivienda digna "universal".

El último pleno del año, que arrancará el martes por la tarde, zanjado el de la aprobación definitiva de los presupuestos, también debatirá por impulso del PSdeG sobre las condiciones laborales de los trabajadores del sector público autonómico, y la "marginación" del personal de la Justicia. Asimismo, los socialistas reclamarán al Gobierno gallego que tome "medidas para garantizar la recuperación de las pilas bautismales de la iglesia de San Xián de Moraime, en Muxía, apropiadas por Carmen Polo de Franco en los años 60".

Los populares, entre otras iniciativas como la encaminada a analizar la supresión del peaje de Rande en Redondela, preguntarán al Gobierno sobre vacunas, con la convicción de que después de la "polémica" protagonizada por la eurodiputada Lídia Senra "conviene dejar las cosas claras". Asimismo, se interesarán por los servicios del Hospital da Mariña lucense.