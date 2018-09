Arriva prevé recibir en un mes luz verde para la conexión ferroviaria A Coruña-Oporto y pide electrificar la vía

Publicado 20/09/2018 16:59:21 CET

Estiman que podría empezar a operar en julio de 2019, pero dependerá de la electrificación y de los trenes disponibles

VIGO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arriva Spain Rail, con el respaldo del Eixo Atlántico, ha presentado una propuesta para crear una ruta internacional que conecte A Coruña y Oporto en tren, para la que espera recibir luz verde dentro de entre un mes y un mes y medio. Se trata de un objetivo para el que también ha solicitado la electrificación del total de la vía ferroviaria.

En una rueda de prensa este jueves en la sede del Eixo Atlántico, en Vigo, el CEO de Arriva Holding Spain, Juan Ignacio García, ha explicado que, dentro del plan de inversión previsto por el grupo se incluye esta nueva ruta, que, ha destacado, no solo será ferroviaria sino que será intermodal, con el autobús.

Tal y como ha mantenido, esta propuesta ya fue presentada a la Comisión nacional de los mercados y la competencia, y se muestran "optimistas" ante el posible resultado, que esperan tener dentro de mes o mes y medio. Con ello, en julio de 2019 podrían empezar a operar, lo que en todo caso dependerá de la electrificación y si disponen de trenes de Renfe o tienen que proveerlos.

García ha subrayado que el aumentar la competencia en la zona (actualmente existe el tren Celta, que une Oporto y Vigo) supondrá ventajas para los ciudadanos, más grado de satisfacción, reducirá precios, incrementará la demanda, desarrollará el turismo y favorecerá la movilidad de los estudiantes. "Todo es positivo, y hace prever que nuestro servicio podrá ser operado", ha sellado.

Por su parte, el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, ha trasladado su "inmensa satisfacción y orgullo" de que "la principal empresa de Europa" plantee crear esta línea en esta zona "muchas veces ignorada". "Viene a dar la razón a lo que llevamos reivindicando", ha concluido.

ELECTRIFICAR DOS TRAMOS DE VÍA

En este objetivo, el catedrático Miguel Rodríguez Bugarín, ha incidido en la necesidad de "seguir avanzando en la modernización" de las vías ferroviarias, tanto en la parte gallega como en la portuguesa, y en concreto "avanzar con pasos reales en la salida sur de Vigo, que está programada pero detenida".

En este ámbito, ha explicado que la vía de tren entre A Coruña y Oporto actualmente presenta una "debilidad", pues en dos tramos (el de Redondela-Arcade y el de Tui-Guillarei, ambos de alrededor de ocho kilómetros de longitud) la línea está sin electrificar, lo que obliga a utilizar trenes diésel.

"Electrificar no plantea una dificultad y redunda en una actualización del capital ferroviario", ha defendido, a lo que el director general de Arriva en Galicia, Juan Gómez Piña, ha agregado que "si no hay mejoras se podrá operar, pero con otro tipo de material". De acuerdo con los datos aportados, electrificar cada uno de estos dos tramos costaría unos cinco millones de euros.

Vázquez Mao ha remarcado que en lo que respecta al tramo de Tui-Guillarei ya hay un compromiso de los gobiernos de España y Portugal y "buenas vías de que se licite antes de que acabe el año". Además, sobre el tramo de Redondela-Arcade ha dicho que lo plantearán entre este viernes y este lunes a Adif, si bien desconocen si ya lo tiene planificado.

A mayores, el secretario xeral del Eixo ha explicado que del lado de Portugal ya se ha aprobado la electrificación entre Valença do Minho y Nine, que arrancará entre noviembre y diciembre; y se ha licitado entre Viana y Valença, que estará "hacia abril de 2020".

LA NUEVA RUTA

De salir adelante, la nueva ruta cubrirá un tramo total de 341,9 kilómetros en 2 horas y 45 minutos (si no se electrifica el tiempo se alargaría a unas tres horas) y tendrá seis frecuencias y paradas en A Coruña, Santiago, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra y Vigo Guixar, en Galicia; y en Valença do Minho, Nine y Porto Campanha, en Portugal, si bien no descartan añadir otras paradas.

A ello se añade que también pretenden generar valor añadido mediante la unión de las paradas de tren con las localidades cercanas a través del autobús. Sobre esto, los portavoces de la empresa han apuntado que la compañía tiene una flota de 224 autobuses en Galicia y otros 230 en el norte de Portugal.

De acuerdo con el informe que la empresa remitió a la Comisión, la ruta puede tener "una demanda con un suelo de 0,36 millones de viajeros, que podría escalar hasta valores próximos a 0,8 millones de viajeros, en función del nivel de oferta puesto en el mercado (frecuencia) y de la respuesta del mercado (demanda)".

En relación con esto, Gómez Piña ha comentado que "el análisis de la rentabilidad sale bien si --son-- capaces de captar parte de los que viajan en coche". Así, ha remarcado que de 11,2 millones de desplazamientos anuales que se producen en el corredor Galicia-Lisboa, actualmente solo el 0,9% viajan en tren, con lo que "hay un mercado amplio para llegar a la viabilidad económica".