El BNG insiste en que Feijóo convoque elecciones y avisa que la ciudad "más paralizada" es Ourense

Publicado 10/09/2018 13:28:44 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha advertido este lunes de que "la ciudad más paralizada, que lleva todo el mandato sin aprobar presupuestos" es la de Ourense, donde gobierna un exconselleiro de Alberto Núñez Feijóo, y ha considerado que la "parálisis" de Galicia solo se solventaría si el presidente de la Xunta convoca "elecciones" y da "un paso atrás", ya que no basta --dice-- con una "remodelación".

Así lo ha reflexionado Pontón después de que el mandatario autonómico abordase, en una entrevista en la Ser, la remodelación de su gobierno ante las elecciones municipales del próximo año y para las que este mismo fin de semana el titular de Política Social, José Manuel Rey Varela, anunció su candidatura en Ferrol, donde ya fue alcalde.

"Tenemos un Feijóo agotado, sin ideas. No se soluciona el problema con una remodelación, sino con unas elecciones, dando un paso atrás", ha respondido la líder nacionalista a preguntas de los periodistas, tras cuestionar que "revalide" al candidato en Ourense, Jesús Vázquez, que "ya fue conselleiro".

Pontón ha juzgado que Feijóo "no tiene nada que ofrecer a los gallegos" y solo le preocupa "como le va electoralmente" para lo que, ha agregado, "no le importa siquiera que el Consello de la Xunta" lo use como "una prolongación" de su dirección política y como "incubadora de candidatos".

Mientras, ha subrayado, los problemas de los gallegos "siguen esperando". "No se entera de nada: No sabe lo que pasa en los medios públicos, no sabía quien era Marcial Dorado, el precio de la luz, los peajes... Es un presidente que no se entera de nada y eso es una muy mala noticia para Galicia", ha sentenciado.

Así las cosas, y tras aclarar que no tiene "ninguna bola de cristal" y por eso no puede augurar si Feijóo volverá a presentarse o no a las elecciones, Pontón ha concluido que el mandatario autonómico "se caracteriza por incumplir su palabra" y, por tanto, no le "sorprendería en este caso" que volviese a suceder. "Su palabra no vale absolutamente nada", ha sentenciado.