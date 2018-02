El BNG llama a la "gran manifestación" en defensa de la sanidad pública en Santiago

Actualizado 01/02/2018 16:08:40 CET

Avisa de que "los recortes matan y hay que decir basta ya" y subraya que "la alternativa no puede ser privatizar, sino dotar más recursos"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido este jueves a la ciudadanía gallega que acuda de forma masiva a la manifestación en defensa de la sanidad pública convocada para el domingo en Santiago, y se ha comprometido a "trasladar" al Parlamento gallego "el malestar de la ciudadanía por los recortes", así como reclamar la puesta en marcha de un plan de mejora en el servicio de Atención Primaria.

Así lo ha trasladado momentos antes de reunirse con la comisión de centro del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en compañía de la diputada provincial Noa Presas, con la intención de conocer en qué estado se encuentran las reclamaciones de los trabajadores.

Para la portavoz nacional del BNG la sanidad pública gallega "está en estado de shock", por "el virus de los recortes y privatizaciones del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo", por lo que ha instado a la ciudadanía a sumarse a la movilización convocada el día 4 de febrero por SOS Sanidade Pública en las calles de Santiago.

"Es necesario unir la voz de todos los gallegos en esa gran manifestación para reclamar al Gobierno gallego más medios y recursos; así como que se frenen las privatizaciones", ha abundado.

También ha reclamado "más medios" para que el CHUO pueda afrontar sus "numerosos problemas", como listas de espera, la situación del servicio de hemodinámica o el "desmantelamiento" de Cirugía Pediátrica.

"LOS RECORTES MATAN"

Pontón ha insistido en que "la alternativa no puede ser privatizar y hacer de la salud un negocio, sino dotar más recursos y frenar la descapitalización impulsada por el Gobierno de Núñez Feijóo", porque "los recortes matan y hay que decir basta ya".

Además, se ha comprometido a que el BNG "mueva ficha en el Parlamento" y "ofrezca alternativas concretas" para dar respuesta al "malestar de la ciudadanía".

En esta línea, ha recordado que su formación ha registrado esta semana una reforma de la Ley de Presupuestos para instar a la Xunta a invertir 234 millones de euros para "contratar personal y mejorar la Atención Primaria".

Por su parte, la parlamentaria del BNG Noa Presas, ha confirmado que su formación "trasladará" al Parlamento gallego las reclamaciones de las trabajadoras del servicio de Limpieza del CHUO que protestan por la falta de personal tras la ampliación del centro sanitario.

HUELGA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

Por parte del BNG se ha trasladado "todo el apoyo" a la convocatoria de huelga indefinida, convocada a partir de las 24,00 horas del próximo domingo (4 de febrero), y se ha insistido en que "no es de recibo" que las representantes del colectivo "aún" no hayan sido recibidas por la gerencia del CHUO, a pesar de que la convocatoria de huelga se formalizó el pasado 23 de enero.

Para Presas es "delirante" que los servicios mínimos "supondrán que habrá más trabajadoras en activo durante la huelga, que cuando no la hay" y ha insistido en que "no es de recibo que no haya limpieza los fines de semana y que las trabajadoras tengan una 'ratio' muy superior a la recomendada en la normativa de riesgos laborales".

Además de entrevistarse con los representantes del servicio de limpieza, Pontón y Presas analizaron en qué estado se encuentran las demandas de la comisión de centro, que exige que no se reduzcan los presupuestos del CHUO; así como el cumplimiento de la promesa inicial de de 44 camas por planta, frente a las 36 comprometidas finalmente por el Gobierno gallego.

REUNIÓN CON LA GERENCIA

La presidenta de la comisión de centro, Asunción Maus, ha afeado al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, que haya apuntado que la convocatoria de la manifestación de este domingo "se basa en manifestaciones y datos equivocados".

Al respecto, ha considerado que "es él quien desconoce la situación de las camas y los hospitales y el que vive en un mundo ideal". "Sabemos de lo que estamos hablando, porque lo vivimos todos los días", ha apostillado.

Maus ha confirmado que la próxima semana habrá una reunión con la gerencia del CHUO para tratar la reclamación del número de camas, pero, en estos momentos, ha comentado, "la situación es la misma" aunque ha mejorado el número de camas liberadas.