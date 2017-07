Caballero se desentiende de las primarias del PSdeG: "Lo que decida me da igual, lo acepto y punto"

Publicado 01/07/2017 13:43:21 CET

Confirma que será candidato al menos hasta 2023 y acepta someterse a primarias, convencido de que va a "arrasar" Recrimina a Feijóo sus "decisiones hostiles" para "dañar" a Vigo y le advierte de que la ciudad "reclama su espacio"

VIGO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado que no estará en el próximo congreso del PSdeG ni ha querido pronunciarse sobre el perfil que debería tener el próximo secretario o secretaria xeral en Galicia porque, según ha apuntado, lo que decida el partido le da "igual".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha insistido en que su "objetivo" y su "meta" es la ciudad olívica. "El PSdeG tiene que tomar sus propias decisiones, yo ya las tomo para esta ciudad. Lo que haga el partido es cosa del partido, y le deseo que acierte", ha señalado Caballero.

A pesar de que, durante el proceso de primarias a nivel federal, sí se involucró activamente para apoyar a Susana Díaz, el alcalde se ha mostrado ajeno a las primarias gallegas: "A mí me da igual lo que decida el PSdeG, me es igual. Lo acepto y punto", ha sentenciado.

De hecho, el regidor ha precisado que no animará a nadie a presentarse a ese proceso, en el que, por cierto, ni siquiera ha confirmado que vaya a votar. "Votaré o no, ya veré lo que hago, depende de quién se presente. No conozco nombres, los que crean que lo van a hacer bien, que se presenten si quieren", ha añadido.

APOYO EN EL PSOE

Preguntado si, tras la victoria de Pedro Sánchez (también en la agrupación socialista de Vigo), se sintió cuestionado por los militantes, Abel Caballero ha precisado que, una semana después de esas primarias, la lista de delegados que él apoyó para el Congreso Federal "arrasó", frente a la encabezada por su sobrino, Gonzalo Caballero. "Noto un apoyo extraordinariamente importante de la militancia de Vigo hacia nuestro proyecto", ha proclamado.

En cuanto a su relación con el PSOE, el alcalde de Vigo ha manifestado que se siente "muy orgulloso" de pertenecer al partido, que "siempre" le ha permitido llevar adelante su modo de hacer política. "Nunca sentí ninguna coacción, al contrario, siempre recibí felicitaciones", ha reconocido, y ha valorado el "respaldo masivo" del PSOE también en su condición de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

CANDIDATO HASTA 2023

Con respecto a su futuro político, Abel Caballero ha confirmado su intención de seguir siendo alcalde al menos "cuatro más cuatro años más", es decir, de presentarse a las próximas dos elecciones municipales. El regidor se ve "con fuerzas" y, sobre todo, "con un inmenso apoyo" de la ciudadanía, que ha adoptado su proyecto "como propio".

En esta línea, ha admitido que, entre los más de 73.000 apoyos obtenidos en 2015, hay "gente que vota al PP, a las 'mareas', a Ciudadanos, al BNG, al Partido Comunista, y al PSOE". "El nuestro es un proyecto que cada ciudadano considera suyo, esa es la nueva política de verdad", ha aseverado, y ha apuntado que, "si hubiera elecciones hoy", su gobierno (que ya tiene 17 concejales de 27) tendría "una subida muy significativa".

Por ello, ha insistido en su intención de volver a presentarse y se ha mostrado dispuesto a pasar por un proceso de primarias abiertas, tal y como plantea Pedro Sánchez, para ser designado candidato municipal del PSdeG-PSOE. "Si hay que hacer primarias, claro que estaré. Por cierto, arrasaré en ellas, y cuanto más abiertas a los ciudadanos, mejor", ha incidido.

Caballero, quien sería candidato al menos hasta 2023 (cuando cumplirá los 77 años), se ha mostrado contrario a la limitación de mandatos en sistemas como el parlamentario y de los ayuntamientos, porque los alcaldes están sometidos al control del pleno. "En sistemas presidencialistas sí que tiene lógica, porque todo el poder lo tiene el presidente. Pero en sistemas parlamentarios, quien decide son los ciudadanos", ha añadido.

RELACIÓN CON FEIJÓO

Por otra parte, y con respecto a su tensa relación política con el presidente de la Xunta, el regidor olívico ha justificado esa confrontación porque "la atención de Feijóo a Vigo es cero, el gasto es metafóricamente cero y toma decisiones hostiles para dañar a la ciudad".

Entre esas decisiones, ha destacado la presentación de la candidatura del Parque Nacional Illas Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad, o la denuncia en los tribunales del Área Metropolitana. "Todas esas decisiones fueron para dañar a la ciudad. Primero empezó no entendiendo Vigo, y después se convirtió en su obsesión política negativa. A Vigo no viene a pasear por la calle...", ha denunciado.

"Mis relaciones con las instituciones son directamente proporcionales al trato que la dan a la ciudad. Los que tratan bien a Vigo son mis amigos, los que la tratan mal, no lo son", ha proclamado.

En el caso del presidente de gallego, Caballero le ha recriminado su "vieja visión" de que "Vigo no juega un papel en Galicia y no tiene que ser objeto de atención prioritaria, por eso todo es para Santiago y A Coruña". "Pero ahora es distinto, porque la ciudad reclama su espacio, y eso es lo que le produce a Feijóo esa irritación continua", ha apuntado.

Según el regidor, Feijóo "no entiende" a la ciudad y "cree que las cosas son en torno a Santiago y A Coruña, porque "es su filosofía del reparto territorial de Galicia. "Es muy mal político en relación con Vigo, porque no quiere entender. Basta con ver los resultados electores: y la ciudad rechaza masivamente a Feijóo y me apoya extraordinariamente a mí", ha sentenciado.

Por otra parte, ha negado que le haga "oposición" al presidente gallego, y ha precisado que él se dedica a "gobernar una ciudad". Por ello, ha insistido, no se pronuncia sobre la actuación política de la Xunta, ni sobre "las cuestiones de Feijóo para otros sitios", sino que demanda "lo que Vigo necesita".

Además, ha añadido que tiene el apoyo del grupo socialista en el Parlamento gallego, que se ha hecho eco de las demandas de la ciudad en cuestiones como las cajas de ahorro, el aeropuerto, o el partido judicial. "Cada vez que necesité su apoyo aquí y en Madrid, lo tuve siempre. Confío en seguir teniéndolo", ha afirmado.

GESTIÓN MUNICIPAL

Finalmente, con respecto a su gestión en el gobierno de la ciudad, Caballero ha expresado su satisfacción por el trabajo de su equipo, y ha concluido que Vigo vive "la mejor etapa en política municipal de su historia". "No lo digo yo, lo dice todo el mundo", ha asegurado.

"A cualquier alcalde socialista, de 'mareas', IU, PP, CiU o PNV le encantaría tener mis resultados en una gran ciudad. Fíjense si el modelo de Vigo es exportable. Otra cosa es que sean capaces de hacerlo", ha aseverado el regidor olívico.

El alcalde ha destacado que la ciudad ha conseguido o conseguirá todas las metas que se ha propuesto, y que, a pesar de la anulación del Plan General, "ni un solo proyecto dejará de llevarse adelante".

Por último, en relación con la oposición, Abel Caballero ha lamentado que "son los grupos que menos atienden a la ciudad" en la última década. "Son políticos tan débiles, tan débiles, que dependen de sus jefes para ser candidatos", ha señalado, y ha criticado que están "a las órdenes" de Feijóo (en el caso del PP) y de los alcaldes de Santiago y A Coruña (en el caso de Marea), "por eso están condenados a unos pésimos resultados electorales, porque la ciudad es listísima y sabe lo que está pasando".