Caballero incide en respetar el reglamento del PSOE para formar las candidaturas municipales: "Sin prisa pero sin pausa"

Publicado 22/09/2018 15:10:56 CET

El PSdeG elegirá "a los mejores" candidatos "de aquí a finales de año" a través del proceso de primarias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha insistido en respetar los plazos y procedimientos de la presentación de candidatos para las elecciones municipales que establece el reglamento del partido: "Sin prisa pero sin pausa, tiempo al tiempo".

Así lo ha manifestado este miércoles, en declaraciones a los medios, durante la celebración de la reunión interparlamentaria del partido, que se ha celebrado en Santiago y a la que han acudido, además de Caballero, diputados socialistas gallegos en el Parlamento autonómico, en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en la Eurocámara.

Preguntado sobre la presentación de candidatos para los comicios de mayo de 2019, el líder del PSdeG ha reiterado los tiempos se seguirán "de acuerdo a sus reglamentos", de modo que "la organización" establezca los plazos "para elegir a los mejores candidatos", que previsiblemente se realizará "de aquí a finales de año", según sus palabras. "Nos preocupa darle voz a nuestra militancia", ha destacado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el PSOE "tiene un sistema general que establece que la militancia decide quién son los candidatos". "A mí me encantan las primarias", ha apostillado Caballero, quien hace un año fue elegido jefe de filas de los socialistas gallegos precisamente por este procedimiento.

"El Partido Socialista tiene sus tiempos. Conviene recordar que hace cuatro años celebramos el proceso de primarias en noviembre. (...) Sin prisa pero sin pausa, tiempo a tiempo, el PSdeG va a afrontar las próximas elecciones municipales con toda la fuerza política", ha expresado.

De cara a esta carrera hacia las urnas, ya suenan distintos nombres en las ciudades gallegas. Así, en el caso de Santiago de Compostela, hace unos meses hizo pública su intención de concurrir al proceso interno el decano de la Facultad de Derecho, Gumersindo Guinarte. Además, en las últimas semanas se especula con la posibilidad de que también se postule el exregidor Xosé Sánchez Bugallo.

En A Coruña, la formación ve con buenos ojos una posible candidatura del expresidente de la Xunta Fernando Gonzalez Laxe. Para Ourense, el actual portavoz local del PSOE, Jesús Vázquez Barquero, apuesta por la celebración de primarias para designar quien será el candidato. Así, han comenzado a sonar otros nombres que podrían dar la batalla interna en la ciudad, como el caso de Laura Seara.

EL PP, "SINÓNIMO DE FRACASO"

En este contexto, Caballero prevé que los socialistas consigan ser la "alternativa" al PP, que es, en sus palabras, "sinónimo de fracaso" en la gestión municipal: "Solo gobierna en una de las siete ciudades, Ourense, y en cuatro años no fueron capaces de aprobar ni uno solo de los presupuestos".

Al respecto de la capital gallega, el secretario xeral del PSdeG ha tachado de "espectáculos esperpénticos" los años de gobierno 'popular' en Santiago, entre los años 2011 y 2015, con "tres alcaldes en una legislatura". Además, ha hecho referencia a otros "fracasos" como en A Coruña y Ferrol, donde también regía el PP "y, cuando hubo elecciones, los ciudadanos les dijeron 'no".

"Feijóo sabe que en las ciudades gallegas no tiene opción y corre el riesgo de no gobernar en ninguna", ha esgrimido Caballero, al tiempo que ha asegurado que los socialistas abordarán los comicios presentando "a los mejores candidatos allí donde no gobiernan, para avanzar", y a los alcaldes y alcaldesas socialistas "para tener mayorías todavía más amplias", pero siempre "con el viento a favor de la izquierda que sopla con Pedro Sánchez".

EL PSDEG "DARÁ LA TALLA"

Durante la reunión interparlamentaria, que ha tenido lugar en el Centro de Estudos Avanzados de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en el Parque Vista Alegre, los diputados socialistas en diferentes ámbitos han abordado el inicio del curso político "conscientes de que hay muchos retos para Galicia" y de que "el PSdeG está en condiciones de dar la talla", tal y como ha explicado Caballero.

"Hoy estamos tratando los temas que preocupan a la ciudadanía en Galicia y que van referidos a cuestiones de políticas sociales, de ayuda a la dependencia, del fracaso y deterioro de la sanidad pública que motivó Feijóo y sus políticas de corte neoliberal", ha declarado.

Así, el secretario xeral del PSdeG ha valorado que, durante los más de cien días al frente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez "hizo más por los derechos sociales y sectores más vulnerables" de la sociedad "que lo que hizo el Gobierno de Rajoy con la complicidad de Feijóo en siete años".

Por ello, ha expresado que los socialistas están "articulados" y "preparados" para conseguir que el PSOE se mantenga en el Gobierno "durante mucho tiempo", siendo "la primera fuerza política" en las elecciones municipales y europeas de 2019, así como para las generales.

AZNAR, EL "PEGAMENTO" DE LA DERECHA

Y es que, según ha proseguido, "la derecha, en sus dos versiones, Ciudadanos y PP con Aznar como pegamento entre ellas, están fuera de juego (...) y no saben cómo poder remontar lo que no les sale en las encuestas".

"Feijóo y Rajoy no cumplieron con Galicia, y ahora, cuando no le dan las cuentas electorales, Feijóo busca cualquier excusa para mantenerse a flote. No sé si existen dossieres secretos sobre la historia personal y sus amistades peligrosas, estoy dedicado a construir una alternativa que permita cambiar las nefastas políticas de la Xunta de una derecha que nos deja una Galicia que va a peor y que está preocupada por mantenerse en el poder", ha sentenciado.