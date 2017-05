Publicado 28/05/2017 15:21:28 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, cree que el PSdeG necesita hacer "una oposición más contundente" tras más de un año "sin una dirección sólida".

Tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas, Cancela, afín a éste, considera que el PSdeG debe ser "un partido fuerte que desarrolle un proyecto político consistente" que sea capaz de hacer una oposición al PP: "No voy a decir dura, pero sí contundente y constructiva".

"No sé si esa oposición se está haciendo", ha indicado en una entrevista en Cadena SER, para luego señalar que este hecho puede derivar de "la situación de interinidad" que el PSdeG tiene en este momento, tras más de un año "sin una dirección sólida".

Acto seguido, pero sin nombrarlo, ha mandado un mensaje al portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga: "Es cierto que el grupo parlamentario está haciendo un trabajo excepcional, pero creo que tenemos que endurecer nuestro discurso político en un sentido positivo".

Cancela ha puesto como ejemplo la "barbaridad" que está sucediendo con los Presupuestos Generales del Estado, con un PP que, ha denunciado, veta las enmiendas de la oposición "de una manera descarada", para lo que cuenta, ha añadido, "con el apoyo incondicional de Ciudadanos".

La diputada socialista quiere "recuperar los 600 millones para Galicia" de los últimos PGE del expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, algo que, en su opinión, al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "no le importa demasiado porque se está plegando a los posicionamientos que le marcan desde Madrid". "Parece que no existe y Galicia no tiene una voz que la defienda", ha lamentado.

"OPOSICIÓN CONTUNDENTE"

"Nosotros tenemos que hacer ese papel", ha reivindicado, para luego asegurar que "no hay ningún sector estratégico del que Feijóo pueda hacer un balance positivo". Ante ese escenario, Cancela se ha preguntado lo siguiente: "¿Cómo es posible que no haya una oposición contundente enfrente? Es nuestra obligación, estamos aquí para eso".

En este sentido, ha hecho hincapié en que el PSOE y el PSdeG no están solos a la hora de hacer oposición, al tiempo que ha recordado que tanto Pedro Sánchez como ella han defendido siempre que la izquierda está "obligada a entenderse y tender puentes", ya que es "el único modo", sostiene, para "plantear gobiernos alternativos a la derecha".

Eso sí, ha matizado que "no a cualquier precio" ni "de cualquier manera". "Tendremos que educarnos todos en tener la capacidad de hablar y llegar a puntos de encuentro", ha opinado Cancela, quien cree que el gobierno del PP, tanto en el Estado y como en Galicia, está siendo "absolutamente nefasto para la ciudadanía".

"LA VICTORIA ES DEL CANDIDATO Y DE LA MILITANCIA"

La diputada socialista cree que los 'congresillos' provinciales y sus asambleas previas se han llevado a cabo "con mucha normalidad", pese a casos, ha indicado, como el congreso local de Vigo, en donde se impuso la lista de los afines a Susana Díaz impulsada por el alcalde, Abel Caballero, con quien Cancela admite "muchas discrepancias desde el punto de vista orgánico". Este hecho, a juicio de Cancela, "contradice" lo sucedido en las primarias en esa misma agrupación, en donde ganó Pedro Sánchez.

No obstante, el sector de afines al vencedor de las primarias del PSOE se ha hecho con los 16 puestos de delegados que representarán a los socialistas de la provincia de Pontevedra en el Congreso Federal. En concreto, es Gonzalo Caballero quien encabeza la lista de delegados del PSOE de Pontevedra, seguido por Maica Larriba y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, en tercer lugar. Marta Freire de Moaña y el alcalde de Pontecaldelas, Andrés Díaz, completan los cinco primeros puestos.

"El que ganó las primarias fue Pedro Sánchez, y punto. La victoria es de un candidato que se presentó y una militancia que de forma impresionante lo respaldó. Esos son los dos protagonistas. No hay más", ha zanjado Cancela.

"DEMASIADO TIEMPO EN LA INTERINIDAD"

A las puertas del Congreso Federal, Cancela cree que aún es "apresurado" hablar de decisiones sobre Galicia pero, tras la cita del 18 de junio, llegará el momento de tomar una decisión para poner fin a la "situación de indeterminación" del partido en la comunidad.

Aunque inicialmente no tocaría congreso autonómico hasta septiembre, la nueva dirección de Pedro Sánchez puede fijar otra fecha. La diputada ha evitado posicionarse sobre julio, pero sí ha dejado claro que, a su entender, "el PSdeG lleva demasiado tiempo en una situación de interinidad" y que "cuanto antes se resuelva, mucho mejor".

Sobre su posible candidatura a la Secretaría Xeral, ha asegurado que no la ha analizado: "En absoluto. No forma parte de mi preocupación ni ocupación". Con todo, espera que las próximas primarias gallegas no supongan una nueva etapa de "confrontación" en el PSdeG, algo que no existió en la anterior cita, la que ganó Gómez Besteiro, pero sí en la convocatoria estatal.