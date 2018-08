Compostela Aberta confía en que la "mesa de la confluencia" para reconfigurar En Marea se celebre a final de mes

Publicado 20/07/2018 15:17:21 CET

A expensas de la decisión de Marea Atlántica, Noriega afirma que la convocatoria depende de la "disponibilidad" de las partes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha expresado que desde Compostela Aberta confían en que la "mesa de la confluencia" que pretenden articular para abrir un proceso de reformulación de En Marea, se celebre a finales de este mes, aunque su convocatoria depende, según el regidor compostelano, de la "disponibilidad" de las partes emplazadas a participar.

Así lo ha expresado Noriega este viernes a preguntas de los medios en el Pazo de Raxoi, donde ha explicado que el objetivo de la mesa de confluencia es "únicamente corresponsabilizar a las partes" que conforman el espacio político de cara a reforzar la "unidad popular".

"Si los partidos políticos como Podemos, Esquerda Unida o Anova no participan o las grandes candidaturas municipalistas no participan, evidentemente, no podemos construir la unidad popular", ha remarcado.

De ellos, los tres partidos que formaron parte de la primera coalición y la marea ferrolana (Ferrol en Común) ya han expresado su intención de atender la llamada de Compostela Aberta, encargada de ejercer los contactos con el resto de partes, que Noriega define como "positivos".

Así las cosas, la última en revelar su posición al respecto de la propuesta será Marea Atlántica, que convocará a sus órganos de dirección la próxima semana para decidir si se suman a la proposición de CA. Con todo, el regidor herculino, Xulio Ferreiro, ya indicó que veía con buenos ojos la propuesta de la marea compostelana.

"SILENCIO" EN EN MAREA

Por otro lado, Martiño Noriega ha indicado que desde la dirección orgánica de En Marea, que cree controlada por sectores "hiperrepresentados", se ha mantenido el "silencio" y que "no hay receptividad" hacia la propuesta lanzada desde la capital gallega.

Noriega ha insistido en que Compostela Aberta actuó "con responsabilidad", a través de una "labor de intermediación", ya que "muchos no se sentían corresponsabilizados" en la dirección del partido instrumental, que ciertas voces creen controlados por sectores que no representan la pluralidad del espacio político.

Con todo, ha apuntado que se produjo esta situación porque "los colectivos, los partidos y los agentes municipalistas no participaron activamente" en su momento en las decisiones del espacio político.

Así las cosas, remarca que la propuesta de la formación que encabeza buscaba "testar" si "las partes" están dispuestas a "corresponsabilizarse participando en esa mesa de la confluencia y, luego, a reflejar todo eso en una elección de una nueva dirección".