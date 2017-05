Indemnizan a un trabajador de A Estrada por diagnosticarle una enfermedad que no padeció

Actualizado 26/05/2017 12:17:56 CET

PONTEVEDRA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Mapfre, mediante sentencia tramitada por los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente, ha sido condenada a pagar a un vecino de A Estrada (Pontevedra) la suma 30.000 euros, más intereses y las costas del juicio, por equivocarse su servicio de prevención en un diagnóstico de silicosis que nunca padeció.

El trabajador, de 40 años de edad, quería cambiar de una empresa a otra del mismo sector "y Mapfre le diagnosticó una enfermedad muy grave que nunca existió", según denuncia la asociación. "Como consecuencia del error no fue contratado al no ser declarado apto por una grave enfermedad que, en realidad, no padecía", según abunda.

Los hechos sucedieron en agosto del año 2013, cuando el trabajador, que fue defendido por el abogado Cipriano Castreje, tenía un puesto de duración determinada en una empresa constructora de una línea del AVE a Galicia. En junio de 2014 otra compañía, del sector de la obra pública, ofertó un puesto de trabajo al trabajador especialista altamente cualificado.

Para ello tuvo que dejar la empresa en la que trabajaba y acudir al servicio de prevención de Mapfre que le practicó determinadas pruebas, y como resultado de la mismas declaró al trabajador no apto para el puesto de trabajo porque se emitió un diagnóstico de que el trabajador padecía silicosis, "que como se conoce es una grave enfermedad altamente invalidante", según indican las mismas fuentes.

Como consecuencia de ello, la nueva empresa no le contrató y ya había perdido el puesto de trabajo en la antigua compañía. El hombre se quedó sin trabajo y con una grave dolencia altamente incapacitante, por lo que decidió pedir al INSS una prestación de invalidez.

Sin embargo, según relata la asociación, la Dirección Provincial del INSS en Pontevedra se la denegó, al señalar que tras las pruebas oportunas "el trabajador no padecía silicosis, ni enfermedad pulmonar grave alguna".

"Los hechos no terminan ahí, no solo hubo un error por parte de Mapfre en el diagnóstico de silicosis complicada, sino que dicho diagnóstico erróneo fruto de la mala praxis médica fue confirmado por el Instituto Nacional de la Silicosis que descartó la evidencia de silicosis", ha concretado.

PRUEBAS INSUFICIENTES

Ahora es la jueza del Juzgado número 1 de Majadahonda, la que "recogiendo los argumentos de Cipriano Castreje como abogado de la víctima, señala que la médico que hizo el informe de que el afectado padecía tan grave enfermedad contravino las reglas de la lex artis, practicó pruebas insuficientes y no contrastó los resultados con otras pruebas diagnósticas, limitándose a recoger el resultado erróneo de 'no apto' en su informe y comunicarlo a la nueva empresa que no pudo contratarlo".

La jueza señala, según añade El Defensor del Paciente, que tal error le ha producido "un claro perjuicio económico al no obtener el puesto de trabajo al que optaba por tal motivo, según consta en la contestación de la empresa que no le contrató, además de un indudable daño moral como consecuencia del sufrimiento que acarrea a una persona creerse afectada por tan grave enfermedad".

INDEMNIZACIÓN

La jueza acoge los argumentos de Castreje & Co Abogados, letrados colaboradores de la Asociación El Defensor del Paciente en Galicia, y entiende que el perjuicio económico se ha de cifrar en 25.000 euros, en virtud del salario que el trabajador dejó de percibir y 5.000 euros más por el daño moral.

Además, impone las costas del juicio a la aseguradora Mapfre como aseguradora de Fremap Seguridad y Salud S.L.U y al pago de los intereses penalizadores de la ley del contrato del seguro.