El Consello aprobará un paquete de medidas para fomentar el empleo en menores de 30 años

Actualizado 26/04/2017 12:29:15 CET

Villares denuncia la "poca preocupación" del PP por el empleo y le afea que no ejecutase los fondos consignados a políticas activas de empleo en 2016

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que su Ejecutivo aprobará, en su reunión semanal del jueves, un paquete de medidas destinadas a fomentar el empleo en los jóvenes menores de 30 años.

Durante la sesión de control del Parlamento de Galicia, el máximo mandatario autonómico ha anunciado que este paquete incluirá ayudas a la formación de los jóvenes y subvenciones a las empresas que los contraten. Así, ha precisado que la Xunta destinará 2.000 euros a completar la formación de cada joven y, posteriormente, otros 5.000 a la empresa que lo contrate.

Feijóo se ha pronunciado de este modo en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, quien ha denunciado ante el presidente el incremento de la precariedad laboral en Galicia hasta el "27%" y ha afeado a la Xunta que no ejecutase 62 millones de los fondos consignados para políticas activas de empleo en las cuentas autonómicas para 2016.

"Preocupación por el empleo en el PP vemos muy poca", ha asegurado Villares, que ha criticado que "dejasen sin ejecutar un montón de cosas". "¿Qué van a hacer con los fondos sobrantes? ¿Iluminar el Gaiás como lo hizo con las ayudas para el pago de la luz?", ha cuestionado el portavoz de En Marea.

CRUCE DE DATOS

Y es que Feijóo y Villares han protagonizado este miércoles un cruce de datos sobre la evolución del empleo en la Comunidad gallega. Así, mientras que el portavoz de En Marea ha censurado que Galicia tiene la "peor tasa de evolución del empleo de todo el Estado español desde 20009, con 103.000 ocupados menos", Feijóo le ha acusado de "de no todos los datos", sólo los "negativos".

Frente a ello, el titular de la Xunta ha recordado que a su llegada a la Xunta se destruían "50.000 puestos de trabaja" mientras que hoy Galicia "está creando 18.000 empleos". "Deberían ustedes de no ocultar a los gallegos que hoy hay menos paro que cuando los gallegos me eligieron en 2012 e incluso que cuando los gallegos me eligieron en 2009", ha subrayado.

Además, ha destacado que en Galicia hay hoy "21.700 parados menos que hace un año". "Si usted me dice si estoy satisfecho con la evolución del desempleo en Galicia, la respuesta es no. Si usted me dice que estamos mejor que cuando tomé posesión, la respuesta es sí", ha apuntado.

En esta línea, ha avanzado que la Xunta seguirá trabajando con el objetivo de que "en 2020 haya entre 80.000 y 100.000 empleos más" y que "la tasa de paro se sitúe en torno al 10% y haya más de 50.000 contrato indefinido".