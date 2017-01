Constituida la comisión de investigación de las cajas gallegas

Actualizado 23/01/2017 12:19:35 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación de la evolución económico-financiera de las antiguas cajas de ahorro gallegas ha sido constituida este lunes con el objetivo de terminar los trabajos iniciados por este mismo órgano en la pasada legislatura.

Este comisión estará presidida por la parlamentaria popular Marta Rodríguez Arias y tendrá como vicepresidenta a la también diputada del PPdeG Cristina Romero. Por su parte, José Manuel Lago (En Marea), será el secretario.

Tras la constitución formal de este órgano han comparecido ante los medios representantes de las distintas fuerzas con presencia en la Cámara gallega. De este modo, el portavoz de los populares gallegos, Pedro Puy, ha destacado que con esta constitución se da cumplimiento a una petición de su propio grupo, que fue el primero en solicitar su puesta en marcha.

Después recordar que su objetivo es "terminar" los trabajos iniciados en la IX Legislatura y preguntado sobre la incorporación de nueva documentación, Pedro Puy ha considerado que tanto el material como las comparecencias que se produjeron son "suficientes" para "dar esa explicación" que hay que dar a la ciudadanía sobre "lo qué pasó".

Así, en primer lugar, ha recordado que acudieron a la Cámara gallega "todas las personas que fueron citadas" aunque fuese por escrito como el caso del que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez.

DOCUMENTACIÓN

En el caso de la documentación solicitada antes de la finalización de la anterior legislatura, ha señalado que AGE pidió la incorporación de información relativa a la adquisición de "unos pisos" por parte de "familiares de un exdirectivo de Caixa Galicia" y que el PPdeG demandó incluir la sentencia de la Audiencia Nacional sobre las indemnizaciones. "Ahora hay que incorporar también, por lo menos, la sentencia del Tribunal Supremo que afecta a lo que fueron las indemnizaciones", ha señalado.

Asimismo, ha asegurado no tener "inconveniente" en que se incluyan otras cuestiones que se acaban de conocer como el "interesantísimo informe que acaba de publicar el Tribunal de Cuentas en relación al proceso de venta de las cajas nacionalizadas". "Todo eso se puede incorporar porque no va a retrasar los trabajos ya que la información básicamente es pública", ha apuntado.

Por último, ha insistido en que "ésta no es una comisión para investigar cosas nuevas" y ha dejado claro que "si los grupos tienen algo que preguntar sobre aspectos relacionados con el sistema financiero gallego tienen otros instrumentos para saber qué piensa el presidente, que también compareció en la comisión".

"PRINCIPAL ESTAFA"

Por su parte, el diputado de En Marea José Manuel Lago ha destacado que esta comisión analizará lo que considera la "principal estafa" sufrida por la ciudadanía gallega, que pagó "un enorme precio" debido a la "especulación financiera que avocó al Estado y a Galicia a la recesión".

"Queremos investigarlo todo", ha subrayado para asegurar que en esta "estafa" hay "actores evidentes" como "los autócratas que dirigían las entidades" o los "responsables políticos que tomaron decisiones en todo el proceso" en el que hubo un acuerdo "para liquidar las cajas de ahorro que tiene responsables directos en los grandes partidos del Estado".

Además, ha exigido saber "quién tomó la decisión de que la entidad financiera gallega fuese privatizada años antes de lo que se va a hacer con Bankia". "Es una gran estafa, que tiene responsables directos e indirectos, que estaban en el Banco de España, en la Xunta de Galicia y en el Gobierno central", ha manifestado.

COMPARECENCIAS

En su intervención ante los medios, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fenrnández Leiceaga, ha pedido la comparecencia del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o del director del FROB.

El dirigente socialista ha solicitado la prensencia de ambos representantes después de que en la pasada legislatura el primero compareciese "por carta" después de que el PP "se negase a aplazar su visita" y el segundo "ni siquiera fuera llamado". En su opinión, sus intervenciones "pueden ofrecer más claridad sobre un proceso que comenzó con dos cajas de ahorro que fueron primero fusionadas, después intervenidas y, finalmente, vendidas".

La operación, tal y como ha denunciado, supuso un coste de "10.000 millones de euros" procedentes del FROB para un proceso que terminó con su venta por apenas 1.000 millones de euros a la venezolaba Banesco, una inversión que ya fue recuperada por los importantes beneficios registrados por Abanca. "Por el medio sucedieron cuestiones no demasiado ejemplares, como las indemnizaciones a los directivos o la actuación en las preferentes", ha censurado.

COMPARECENCIA DE FEIJÓO

Por su parte, la portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que "hay muchas cuestiones que investigar"sobre las responsabilidades de los exdirectivos pero también "sobre las responsabilidades políticas" que llevaron a su desaparición. "Los gallegos tenemos derecho a saber por qué se malvendieron las cajas gallegas", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que "hay aspectos importantes" que cambiaron desde la pasada legislatura que requieren la apertura de una nueva fase de comparecencias. Además, también ha exigido que "no haya corsés" a la hora de investigar "todos los asuntos relacionados con la desaparición del sistema financiero gallego.

Para la líder del BNG, además, "sería fundamental que pudiera comparecer el presidente de la Xunta para explicar algunas cuestiones que están de actualidad y que nosotros creemos que señalan directamente su responsabilidad", ha indicado.

De este modo, ha citado las "indemnizaciones de los exdirectivos" de las cajas al considerar que "Feijóo fue cómplice necesario para que esas indemnizaciones se pudiesen realizar", "No me puede creer que Feijóo no supiera nada de lo que se estaba tramando en las cajas", ha asegurado antes de referirse también a la "mala venta" de las cajas.

MIEMBROS DE LA COMISIÓN

Participarán en la comisión, por parte del Partido Popular de Galicia, su portavoz parlamentario, Pedro Puy, así como los diputados Martín Fernández Prado, José González Vázquez, Teresa Ejerique y Guadalupe Murillo.

Además de José Manuel Lago, también formará parte de esta comisión Antón Sánchez de En Marea; mientras que por el PSdeG estarán Xoaquín Fernandez Leiceaga y Abel Losada. El BNG estará representado por su líder, Ana Pontón.