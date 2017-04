Díaz (EU) rechaza responder a Beiras y reivindica que En Marea "está viva" pese a los conflictos

Actualizado 28/04/2017 14:08:30 CET

Defiende la unidad popular y las decisiones "colectivas" como base de AGE o En Marea frente a las personas, que ve como "piezas que cambian"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora nacional de Esquerda Unida (EU), Yolanda Díaz, ha rechazado responder directamente a las duras acusaciones del veterano nacionalista Xosé Manuel Beiras (Anova), con quien encabezó en su día el proyecto de unidad de izquierdas de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y quien, esta semana, afirmó que estaba deslegitimada para criticar decisiones tomadas en En Marea y le afeó haberlo "traicionado".

"Estamos presentando la Asamblea Nacional de EU y hoy vamos a hablar de esta asamblea, de EU y de los documentos; y aquí nos quedamos", ha remarcado Díaz, quien, ante la insistencia de los medios, ha añadido que la polémica con Beiras "no tiene interés". Previamente, había señalado que pese a las tensiones, En Marea está "viva" y tiene por delante "un tiempo hermosísimo" en el que "va a estar" EU.

En el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, tras alertar de las "políticas nefastas" del PP en el conjunto del Estado y de Feijóo en Galicia, que favorecen "un repunte en siniestralidad" laboral y que ha exigido cambiar, Díaz ha esgrimido que "a la gente lo que le preocupa es que la gente muere en el trabajo y el paro".

"El resto somos piezas que cambiamos. Yo estoy en la vida real, vivo en una comarca con un paro enorme. De aquí voy para un acto en Navantia y a la gente le preocupa el paro, no me preguntan por estas cosas", ha argumentado, antes de añadir que no contestaría a "más preguntas" sobre las declaraciones de Beiras.

DECISIONES "COLECTIVAS"

Ante una reformulación de la cuestión y preguntada acerca de si los avances en la unidad de la izquierda en Galicia, con un papel clave de EU, hubiesen sido posibles sin la colaboración de dirigentes como Beiras, ha respondido que "fue una grandeza" y "un tremendo acierto" que varias organizaciones, "todas por igual", apostasen por la unidad.

"Estuvimos sometidos a muchísimas cuestiones, incluso a críticas profundas y eso es la política. La política son propuestas e ideas colectivas, en las que las personas caminamos, no tenemos ninguna importancia. Y en nuestra organización mucho más, porque solo nos debemos a las decisiones colectivas. Y esto fue lo que hizo EU (con referendos para la participación en AGE y En Marea) y así vamos a seguir, cuando tengamos debates profundos en EU los vamos a resolver democráticamente", ha zanjado Díaz.

FUTURO DE EN MAREA

Previamente, Díaz, quien denunció públicamente que la nueva coordinadora de En Marea, con Luís Villares al frente, dejase fuera a "actores relevantes" en el proceso de unidad popular, ha enmarcado en la normalidad de los procesos políticos que haya "multitud de crisis, conflictos, contradicciones y hasta caminos tortuosos".

De hecho, ha rememorado el paso dado para conformar AGE en 2012 y ha señalado que ella misma tuvo que "luchar" en la defensa de una posición "firme" cuando la organización federal de Izquierda Unida "no caminaba en el mismo ritmo". "A veces hay atrancos y eso significa que estamos vivos", ha aseverado.

Así las cosas, ha subrayado que En Marea está "viva", cuenta con "distintas sensibilidades" y tiene por delante "un tiempo hermosísimo" en el que "va a estar EU".