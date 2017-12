Las familias tendrán 'cheque bebé' hasta los tres años si no superan los 22.000 euros de renta

Actualizado 14/12/2017 17:43:16 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ampliará hasta los tres años la 'Tarxeta Benvida', la ayuda para recién nacidos en la comunidad, pero a partir del segundo año del bebé eleva las exigencias de renta y solo las familias con peor situación económica podrán acceder a ella. Concretamente, el tope de renta anual será de 22.000 euros por familia y la inversión que contempla el Ejecutivo es de 36 millones de euros.

Al término del Consello de la Xunta, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ya había anunciado que la ampliación de la medida afectaría a las rentas más bajas aunque sin concretar los detalles, ha incidido en que para el primer año del bebé no se varían los requisitos ni el importe: 1.200 euros. Eso sí, si hasta ahora se cobraba mensualmente, ahora el montante total se efectuará en dos pagos.

De este modo, para poder acceder a la tarjeta durante el primer año del bebé la renta anual familiar no podrá ser superior a 45.000 euros o bien la renta per cápita no podrá ser superior a 13.500 euros.

Sin embargo, para mantener esta ayuda durante los dos años siguientes, Feijóo ha explicado que los requisitos de renta serán más "exigentes". En concreto, la renta anual familiar deberá ser igual o inferior a 22.000 euros.

En cuanto al importe del periodo de ampliación, variará en función del número de hijos que tenga la familia. Para el primer hijo, será de 600 euros anuales --50 al mes--; para el segundo 1.200 euros --100 al mes--; y si es el caso, para el tercero y sucesivos 2.400 euros --200 euros al mes--.

Como novedad, el presidente ha explicado también que la ayuda se abre a familias que decidan retornar a Galicia.