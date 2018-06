Feijóo no revelará al menos hasta el lunes 18 su futuro en el PP

Actualizado 11/06/2018 15:43:28 CET

Asegura que adoptará su decisión con "responsabilidad", dada su "doble" condición de militante del PP y presidente de la Xunta, y no ve problema en que haya varios aspirantes a suceder a Rajoy

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha rehusado concretar este lunes si presentará su candidatura a la Presidencia del PP y ha dejado claro que va a "respetar" los plazos fijados por la Junta Directiva Nacional del partido, recalcando que los precandidatos deben salir a la luz entre el 18 y el 20 de junio. Eso sí, ha animado a presentarse a todo el que quiera competir, ha señalado que "no pasa nada" si hay varios aspirantes y ha garantizado que él actuará con "responsabilidad".

Así lo ha explicado Núñez Feijóo al finalizar la reunión del máximo órgano entre congresos del PP que ha convocado el Congreso Extraordinario del partido para los días 20 y 21 de julio y ha aprobado todo el procedimiento a seguir hasta la elección de la persona que sucederá a Mariano Rajoy.

Núñez Feijóo se ha amparado en que ahora es el momento de los militantes para no desvelar siquiera si ya ha tomado una decisión sobre su futuro. "Esta es la semana de los militantes, esto no ocurre con frecuencia, ellos va a tomar la decisión de a quién van a avalar para que entre el 18 y el 20 sepamos qué compañeros, qué compañeras quieren presentarse como precandidatos", ha esgrimido.

RESPONSABILIDAD DE DAR EL PASO

"Entre esos días las personas que quieran presentarse deben de hacerlo, tienen el derecho a hacerlo y la responsabilidad de hacerlo", ha agregado, haciendo hincapié en que él no se va "desviar" de los tiempos marcados por el par cree que "no pasa nada" si hay varios aspirantes a suceder a Rajoy y no desvelará sus planes al menos hasta el 18tido. Es decir, no tiene previsto avanzar nada sobre su eventual candidatura al menos hasta el próximo lunes.

"Que los militantes hablen y concreten cuáles son sus propuestas, voy a respetar el procedimiento en todo caso", ha reiterado, a la vez que ha remarcado su intención de actuar con "responsabilidad" teniendo en cuenta su "doble" condición de militante del partido y de presidente de la Xunta.

"Soy presidente de una comunidad, eso tiene muchas complejidades y voy a intentar ser responsable como presidente de comunidad autónoma y como militante del PP de Galicia y de España", ha expuesto en su intervención, una apelación a la que no es la primera vez que Feijóo recurre en las últimas semanas al ser preguntado por su futuro.

EN 2006 SE PRESENTÓ EL ÚLTIMO

Núñez Feijóo ha recordado que en 2006, cuando el PP gallego eligió el sucesor de Manuel Fraga, hubo hasta cuatro candidatos --él se presentó el último-- y, ante quienes claman por una candidatura de consenso, ha quitado importancia al hecho de que pueda haber varios aspirantes.

"Cada uno tiene que decidir lo que considere oportuno, en Galicia en 2006 fueron cuatro candidatos, uno renunció y los otros tres fueron hasta el final. No pasa nada por que haya varios candidatos", ha comentado, destacando, eso sí que, "ocurra lo que ocurra, la persona que resulte presidente debe de intentar sumar y multiplicar el partido".

Y es que Feijóo subraya que el partido tiene que "salir reforzado" del cónclave en el que se pondrá fin a la era Rajoy y que, quien se ponga al frente, "tiene que aunar al conjunto de militantes y simpatizantes".

Además, ha indicado que las personas "que tienen responsabilidades" en la formación las deben seguir teniendo. "Tenemos una gran responsabilidad, la de ser el grupo mayoritario en el Congreso, el grupo de la mayoría absoluta en el Senado y la de dar cuenta de los millones de personas que han confiado en nosotros", ha concluido.