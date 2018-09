Feijóo encarga a Hernández "completar" la tarea que dejó inconclusa cuatro años atrás

Publicado 22/09/2018 14:34:12 CET

El candidato asume el reto con el foco en el Xacobeo y Calvo le contrapone con Noriega, que "dio la espalda a la Catedral y a la Iglesia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Completar" la tarea que empezó en julio de 2014 tomó las riendas de la capital gallega durante un breve periodo que no llegó al año y hacerlo con el foco en el próximo Xacobeo de 2021. Es el principal deber que el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto al actual portavoz popular en Santiago, Agustín Hernández, cabeza de cartel del partido para las próximas elecciones municipales de 2019.

La dirección gallega del partido está inmersa en la presentación de los candidatos a las locales y este sábado le ha tocado a Santiago. Una ciudad con la que Feijóo ha reconocido que el PPdeG tiene "una deuda", por lo que toca "continuar con el trabajo de reparación" emprendido --ha defendido-- cuando Hernández tomó en su día la Alcaldía en un convulso mandato en el que le precedieron Gerardo Conde Roa y Ángel Currás como regidores.

Feijóo ha definido Santiago como "una ciudad" con un gobierno local "aletargado" que ha abandonado "por completo" su "más valioso patrimonio: sus vecinos". Como ejemplo de la "desidia", ha incidido en que resulta difícil explicar que "sea más rápido arreglar la fachada de la Catedral que tapar los baches" de la capital gallega.

Frente a las ambiciones políticas en el plano autonómico que le presupone al alcalde, Martiño Noriega (Compostela Aberta), el presidente gallego ha contrapuesto que el candidato popular, exconselleiro de su Ejecutivo, tras "serlo casi todo", no tiene como respuesta "yo", sino Santiago de Compostela.

"Si hace unos años vino como alcalde fue pensando en Santiago y se ahora vuelve a estar aquí, a disposición de los vecinos, es solo pensando en Santiago", ha proclamado, antes de reivindicar que, como lo conoce "bien", puede certificar su "trabajo, constancia, dedicación, esfuerzo y compromiso".

Por ello, ha recordado que en su día le encomendó una consellería de peso como la de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, justo en tiempos "de vacas flacas". "Fue el mejor conselleiro posible para la Consellería de las inversiones cuando no había dinero para invertir", ha asegurado, antes de remarcar que su fórmula "infalible" fue "trabajo, trabajo y trabajo".

NORIEGA, "CENTRADO EN LA MAREA"

Frente a un Pazo de Raxoi "paralizado" y con un gobierno local "arrogante", marcado por "la desidia, la desgana, la falta de ideas y la falta de rumbo" y centrado "únicamente en la marea", ha ensalzado la "humildad" y la "responsabilidad" del que será aspirante popular en 2019.

"Todas las ideas del gobierno local no son para la ciudad, son para la marea, todas las horas no son para los vecinos, son para conspirar contra Luís Villares; y todos los proyectos no son para impulsar Santiago, son para reforzar el populismo en Galicia", ha criticado.

Enfrente, ha defendido que la ciudad necesita y "merece" un alcalde que le dé a la ciudad "el valor que tiene" y que la anteponga a cualquier otra responsabilidad, incluso "a su propio partido y a su ideología". A su juicio, quien "no entienda" que Santiago está "por encima de cualquier cosa, no es digno de representarla".

EL MEJOR XACOBEO "DE LA HISTORIA"

Feijóo ha pedido a Hernández dar a Santiago un alcalde "a la altura" y también "a la altura" del próximo Xacobeo del año 2021, llamado a ser, se ha reafirmado, "el mejor de la historia". Por parte del Ejecutivo, ha remarcado, ese compromiso está "más vivo que nunca".

"Nuestro compromiso empezó mucho antes de 2015 y acabará mucho después del Año Santo de 2021", ha sentenciado y ha subrayado que éste se tradujo "en avances concretos y palpables", antes de ejemplificar con las obras de la intermodal en ejecución, el enlace de la Cidade da Cultura con la AP-9, que estará operativo "en meses", o la variante de Aradas, que estará lista "en la primera mitad del año que viene".

También ha garantizado que seguirá trabajando para que la capital gallega cuente con una depuradora "de primer nivel", para mejorar las entradas del Camino en el municipio, para que la ciudad administrativa de San Caetano se pueda poner en marcha tan pronto como esté la intermodal, o en el impulso de la nueva Facultad de Medicina.

HERNÁNDEZ ASUME EL RETO

Tras un vídeo que ha repasado, con distintas voces, su trayectoria política y personal, Agustín Hernández ha asumido la tarea encomendada por Feijóo. Ha recordado su desembarco en Compostela en el año 2014 y ha lamentado que, más allá del logro de "normalizar" la vida política en la ciudad, no tuvo tiempo "a más".

"Tengo una deuda con esta ciudad porque me dio muchísimas cosas, pero ahora se abre la posibilidad de continuar", ha sentenciado, antes de avanzar que lo hará "sin vetos ni tutelas". De hecho, ha aprovechado este acto para, tras mostrar su preocupación por las parroquias del rural, pedir la "colaboración" de la Xunta.

En su intervención, Hernández ha avanzado cuáles serán algunas de sus prioridades si logra hacerse con el bastón de mando y ha citado, por ejemplo, la movilidad y la necesidad de resolver la ordenación del casco histórico para garantizar la "convivencia pacífica".

También se ha comprometido a buscar "todos los esfuerzos" para que el Xacobeo de 2021 "sea recordado como el mejor de la historia". Pero para ello, ha subrayado, en una crítica velada al actual gobierno local, que es preciso "interiorizar y respetar lo que significa".

Él, ha garantizado que estará "donde los vecinos quieran" y aspirará a "representarlos a todos con el máximo orgullo". Con tal fin, ha prometido "anteponer" su obligación de representación "a cualquier matiz ideológico o sectario".

NORIEGA "DIO LA ESPALDA A LA CATEDRAL, AL XACOBEO Y A LA IGLESIA"

El encargado de arrancar el acto fue el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, quien ha reivindicado el trabajo de Hernández. "Hizo más en 11 meses (el tiempo que estuvo en la Alcaldía durante el anterior mandato) que Noriega en más de tres años", ha aseverado.

En esta coyuntura, ha pedido a los asistentes que no se confíen y que recuerden que es preciso ir a las urnas para que haya cambios reales y llegue a la alcaldía un político "que no está de paso, que llegó para quedarse".

El dirigente de un partido, ha continuado Calvo, que "no pierde el tiempo en cortinas de humo". "¿Creéis que una persona que dio la espalda al Xacobeo, a la Catedral y a la Iglesia es lo que merece Santiago para el próximo Año Santo?. No, merecemos otras opciones, merecemos a Agustín Hernández", ha zanjado.

En la presentación, Hernández ha estado arropado por numerosos cargos del partido, incluida la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, y conselleiros, además de por numerosos militantes y simpatizantes del PP de Santiago.