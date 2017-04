Feijóo evita valorar si Aguirre debe dejar el cargo y dice que "nadie va a quedar impune"

Publicado 24/04/2017 14:36:53 CET

El presidente de la Xunta asegura que "la investigación esta lanzada desde la Comunidad de Madrid"

BRUSELAS / SANTIAGO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "nadie va a quedar impune de la ley" si ha cometido "una actuación irregular" o "delitos", pero ha evitado valorar si la portavoz popular en Madrid, Esperanza Aguirre, puede continuar en el cargo tras las actuaciones judiciales en el marco de la operación 'Lezo'.

Esta operación investiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño y ha conllevado la detención de 12 personas, entre ellas, el expresidente de la Comunidad de Madrid y ex 'número dos' de Aguirre, Ignacio González. Al respecto, Feijóo ha abogado por ver "el alcance y contenido de las decisiones judiciales" que vengan "en los próximos días".

"El Partido Popular no está dispuesto a que, en sus filas, haya personas que se aprovechen de sus cargos", ha advertido en declaraciones a la prensa en Bruselas, al ser preguntado por las actuaciones judiciales en el marco de la operación 'Lezo' y si hay un problema de financiación ilegal en el PP.

Feijóo ha asegurado que "nadie va a quedar impune al margen de la ley, si alguien ha cometido una actuación irregular y si alguien ha cometido delitos". "Tarde o temprano tendrá que asumir sus responsabilidades, afecte a cualquier partido", ha explicado, y ha insistido en que "en España el Estado de Derecho funciona" y "la independencia judicial está garantizada".

"LA DECISIÓN MÁS OPORTUNA"

Preguntado por si ha hablado con la expresidenta de la comunidad madrileña y actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y si cree que puede continuar en el cargo, Feijóo ha respondido que no y ha evitado en todo caso valorar si debe continuar en el cargo o no a la espera de conocer "el alcance y contenido de las decisiones judiciales" en los próximos días.

"Yo creo que lo primero que tenemos que ver es el alcance y contenido de las decisiones judiciales que vayamos observando en los próximos días. Y ella lógicamente tendrá que tomar la decisión que considere más oportuna, desde el punto de vista de su papel en la política y del partido político en el que milita", ha subrayado.

El presidente de la Xunta ha dejado claro que "es evidente que, al menos con la información que se tiene, no tiene ninguna responsabilidad o encausamiento judicial en este momento y en consecuencia es una persona que no tiene cuentas pendientes con la justicia" y ha considerado que "actuará conforme a lo que considere oportuno".

También ha dicho comprender "su profundo disgusto y su profunda decepción" al tratarse de "personas que colaboraban con ella a un nivel muy estrecho" y con "una enorme responsabilidad" en el Gobierno madrileño. "Ahora no las tienen", ha remachado.

Feijóo ha puesto en valor "que sea el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid el que ponga a disposición de la Fiscalía y de la judicatura actuaciones que entendía que podían tener alguna presunta irregularidad en su ejecución" y esté "colaborando" con la justicia. "La investigación esta lanzada desde la Comunidad de Madrid", ha abundado.

"Me siento satisfecho de que la Comunidad de Madrid haya puesto a disposición de la Fiscalía y de los jueces actuaciones que consideraba que no se habían ejecutado conforme a la normativa presupuestaria y la normativa de intervención previa y de fiscalización previa de la Comunidad de Madrid", ha incidido. "No es un tema menor", ha recalcado.

"Aquí no se está ocultando nada. Aquí lo que se está es transparentando actuaciones, gestiones anteriores, afecten a quien afecten", ha remachado.

"MUY OPORTUNO"

Al ser preguntado por el hecho que el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y el empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de la constructora OHL, figuren entre los 60 investigados en el marco de la operación 'Lezo' por la justicia, Feijóo ha considerado "muy oportuno" que sean "interrogadas" si la justicia así lo determina porque se trata de conocer el alcance de la operación y compete a la justicia decir "con exactitud, quienes son responsables, qué grado de responsabilidad tienen y qué repercusiones tiene esa responsabilidad".

"Cualquier persona que cometa actuaciones irregulares tendrá que dar cuenta ante la justicia", ha insistido.

"Me siento muy satisfecho de que la democracia en mi país sea la garantía de que los que incumplen las leyes, tendrán responsabilidades y que la Justicia actúa de forma independiente, con independencia del Gobierno de turno", ha incidido.

Feijóo ha rechazado que las nuevas actuaciones judiciales afecten a la negociación del presupuesto del Gobierno de Mariano Rajoy. "Yo creo que al contrario, pactar con este Gobierno unos presupuestos es pactar con un Gobierno y un partido que no va a pasar ni una en los ámbitos de actuaciones irregulares, afectan a quien afecten", ha asegurado.