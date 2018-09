Feijóo mantiene abierta la puerta a optar a un cuarto mandato en Galicia y descarta que haya "dosieres" contra él

Publicado 21/09/2018 13:59:09 CET

Avisa de que si el PP deja el centro "nunca será partido mayoritario" en España y no ve que sea el momento de una reforma constitucional "exprés"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, descarta que haya "dosieres" contra él y que pudieran haber pesado en su decisión final de no presentarse a liderar el PP estatal, al tiempo que mantiene la puerta abierta a optar a un cuarto mandato en Galicia.

"Estamos en la mitad del partido (la legislatura gallega acaba en 2020), estamos jugando. Si hay prórroga o no, no es un problema que me preocupe u ocupe en este momento", ha contestado, preguntado acerca de si va optará a un cuarto mandato, en una entrevista con Antena 3, recogida por Europa Press.

"Me gusta ser el presidente de Galicia. Los gallegos me han dado tres mayorías consecutivas y en esta política actual de frivolidad e inconsistencia, me divierto más sirviendo a los gallegos haciendo cosas, que estar con un planteamiento que no es útil", ha defendido, antes de reiterar que no trató de liderar el PP porque su "compromiso" con la comunidad hasta 2020 pesó más.

Con todo, ha admitido que fueron "muchos" quienes le llamaron para animarle a dar el paso y que "lo único" que le preocupaba era "decepcionarles". Así, aunque su "compromiso" con Galicia fue más fuerte, el presidente gallego ha admitido que no cerró su decisión hasta "esa misma tarde" en la que la anunció públicamente.

Según ha explicado, finalmente no encontró "ninguna razón" para "dar un portazo" a los gallegos". Ahora, ha recalcado que hay un presidente del PP, Pablo Casado, que "ganó claramente", que tiene "una larga vida política por delante" y con "todos" en el partido "detrás". "A veces, a uno le gustaría estar en dos sitios, pero hay que decidir", ha reflexionado.

Acerca de qué sucederá si la vida política de Casado finaliza antes de lo previsto por el caso del máster, ha replicado que él ve "tranquilo" a su jefe de filas, por lo que no contempla "esa hipótesis". También ha incidido en que éste sabe que lo que el de Os Peares quiere ser es "presidente de Galicia" y cumplir con su mandato hasta 2020.

DESCARTA QUE HAYA "DOSIERES" CONTRA ÉL

Feijóo, quien ha asegurado que mantiene su relación con Rajoy, con el que comió dos veces este verano, ha señalado que éste mantuvo "su palabra" de que "no iba a intervenir" en su congreso de sucesión y "nunca" le dijo "quiero que seas presidente del PP". A su modo de ver, "no es la forma de ser ni de entender la política" de Rajoy.

Preguntado sobre las lecturas de que no dio el paso de irse a Madrid por la existencia de "dosieres" con información suya que podrían dañarle, lo ha descartado.

"Con todos los respetos, creo que eso es subestimar a los gallegos. Si hay dosieres secretos, ¿por qué no se publican? ¿Usted cree que yo podría ser presidente de una comunidad si tuviese cosas que ocultar? ¿Cree que podría hacer política todos los días si tuviese una mancha que me preocupase? La respuesta es que no", ha aseverado.

CENTRO IDEOLÓGICO

Sobre las circunstancias políticas de su partido, ha advertido que el PP abandona el centro ideológico "nunca será partido mayoritario en España". No obstante, el dirigente popular ha defendido que es ese espacio el que ocupa el PP que es "el partido del centro en España".

En declaraciones a Antena3, recogidas por Europa Press, ha negado que el acercamiento del nuevo presidente del PP, Pablo Casado, al expresidente José María Aznar signifique que el partido se escora a la derecha. Ha descrito como "correcta" la actitud de Casado con Aznar y ha explicado que el respaldo al expresidente esta semana en la comisión del Congreso es "lógico".

"Nunca nos hemos ido del centro", ha defendido Feijóo, atribuyendo al PSOE la idea de un supuesto acercamiento a la extrema derecha del PP. "Si el el PP se va del centro nunca será el partido mayoritario en España, si el PP sigue en el centro seguirá siendo mayoritario", ha explicado.

Con todo, el presidente de la Xunta ha subrayado que desde Alianza Popular al PP, desde Aznar a Casado pasando por Rajoy, su partido es el "partido de centro en España".

AFORAMIENTOS

Sobre la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de eliminar aforamientos, Feijóo ha replicado que el debate "no es aforamiento sí o no", una cuestión sobre la que, ha su juicio, "se puede hablar". Pero sí ha rechazado la manera en la que lo ha planteado el presidente socialista, que ha tildado de "ocurrencia líquida".

"No creo que sea el mejor momento para presentar una reforma constitucional exprés", ha esgrimido el dirigente gallego, quien ha puesto el acento en que "un presidente que quiere un poco a su país y respeta la Constitución" no hubiera puesto sobre la mesa esa propuesta en una rueda de prensa sobre los cien días, tras dos dimisiones de ministros y mientras tiene "una deuda" con los independentistas.

Así, ha lamentado que, a día de hoy, la política española sea "más inconsistente y más frívola que hace cien días", con un Gobierno "más inestable que antes de la moción de censura que apartó a Mariano Rajoy, quien ahora "trabaja en un registro de la propiedad y perdió cualquier tipo de aforamiento", de La Moncloa.