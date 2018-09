Feijóo pide a Vigo "que no se calle" y apoye a Muñoz frente a quien se cree "propietario" de la ciudad

Publicado 21/09/2018 21:26:40 CET

VIGO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los vigueses "que no se callen" y que aprovechen la oportunidad "en las urnas" para poner fin a la "mentira, arrogancia y negligencia" del alcalde, Abel Caballero, a quien ha acusado de creerse "propietario" de la ciudad.

Así lo ha proclamado en el acto de presentación de Elena Muñoz como candidata del PP a la Alcaldía olívica en las próximas elecciones municipales de 2019, ante más de un millar de personas, y en el que ha atacado duramente a Caballero.

"Hoy no proponemos solo una candidata, sino una manera diferente de hacer política", ha afirmado, y ha apostado por sustituir "la negligencia por competencia en el ejercicio de las responsabilidades, la confrontación por el entendimiento y las cortinas de humo por ventanas abiertas de par en par para ventilar el Ayuntamiento, que se vaya el olor a soberbia y mentira, y que entre el aire fresco".

"Mañana dirán que vine a insultar a Vigo pero no. No alcalde, tú no eres Vigo. Vigo es el trabajador de Citroën que se levanta cada mañana para ir a la fábrica, la sanitaria que está a turnos en el hospital, el hostelero que pone buena cara a todos, y no es la antipatía cuando no le hacen la pelota. Vigo son los vigueses", ha proclamado Feijóo.

Al tiempo, el jefe de filas del PPdeG ha advertido de que los vecinos de la ciudad olívica "no son vasallos, y mucho menos de quien jamás se ha comportado como un señor".