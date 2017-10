El Gobierno anuncia una nueva estrategia forestal de lucha contra el fuego

Publicado 24/10/2017 12:37:47 CET

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, considera que el "gran debate" en materia de incendios no está en quien los apaga, sino en quien enciende los fuegos, y opina que el término "incendiario" es una palabra "muy suave" que no refleja la "carga de criminalidad" que conlleva. Además, ha anunciado una nueva estrategia forestal a nivel nacional.

Durante un desayuno informativo del Fórum Europa, la ministra ha destacado que cuando comienza un fuego no se sabe cómo puede terminar y que la extinción de un incendio descontrolado "no depende de los medios materiales" y se desconoce hasta donde va a llegar el daño potencial de los mismos.

Por eso, ha conminado a la sociedad a colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para que quienes provocan los incendios con "intencionalidad y dolo" no se sientan impunes. En este contexto ha trasladado su pesar por los afectados por los incendios forestales de este mes de octubre en el noroeste de España y al vecino Portugal y ha anunciado que pronto se iniciarán las tareas de recuperación.

García Tejerina ha recordado que el 95 por ciento de los incendios se deben al hombre y que de estos, la mitad son intencionados, de modo que opina que "de nada sirve" hacer una política forestal si a las 3,00 de la mañana se prenden tres focos o 90 incendios dentro de la ciudad de Vigo. "Eso no depende de la política forestal. Al Alcalde de Vigo no hay que exigirle política forestal cuando la mayor parte de los incendios no se produjeron de forma natural", ha defendido.

NUEVA ESTRATEGIA FORESTAL

En todo caso, ha apostado por la política forestal del Gobierno y ha recordado que en esta legislatura hay un 14 por ciento más de recursos para esta materia. Al mismo tiempo, ha anunciado una nueva estrategia que "está muy avanzada" y que ha contado con la participación de "todos los ámbitos" del sector forestal. "En breve presentaremos nuevas medidas", ha acotado.

Además, ha dicho que la política forestal es "muy importante" pero ha apelado a ser "muy rigurosos" con los mensajes para no cultivar a una especie en particular como el eucalipto, que solo ocupa el 0,17 por ciento del territorio de Ourense, la provincia con más incendios.

La ministra ha manifestado que España es un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático y por ello se deben prevenir sus consecuencias mediante, entre otras medidas, la elaboración de la Ley de Cambio Climático en esta legislatura, que tiene "una enorme importancia" porque tiene que cambiar "todo", incluidos los patrones de consumo.

Respecto a la anunciada norma, ha manifestado que solo puede salir adelante con un amplio consenso social y económico y con la participación social, de modo que en la actualidad el Ministerio está estudiando las más de 300 contribuciones recogidas en el periodo de consulta pública. A continuación, toda esta información se pasará a los grupos de la oposición para, posteriormente, elaborar con "todos" un borrador de la ley.