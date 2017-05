Gobierno vigués dice que Silva "no está involucrada" en el supuesto 'enchufe' de su cuñada

Actualizado 31/05/2017 11:23:20 CET

López Font acusa al PP de sostener un "ataque indigno" contra un funcionario, sin respetar su presunción de inocencia

VIGO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal vigués ha asegurado este miércoles que la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, "no está involucrada" en el proceso judicial abierto por el supuesto 'enchufe' de su cuñada en una concesionaria municipal, aunque ha impedido (con el voto contrario de los ediles socialistas) que la edila comparezca ante el Pleno para dar explicaciones políticas, tal y como reclama el PP.

El grupo municipal del PP ha presentado una moción en el pleno celebrado este miércoles, en la que instaban la comparecencia de Silva para dar esas explicaciones, tras conocerse que la Fiscalía pide ocho años de cárcel para un alto funcionario del Ayuntamiento por el supuesto 'enchufe' de esta familiar de la concejal socialista. Dicha moción fue apoyada por PP y Marea, mientras que el PSOE votó en contra.

En la defensa de la moción, el concejal 'popular' Miguel Fidalgo ha subrayado que esa persona fue contratada por una concesionaria por indicación del Ayuntamiento olívico, a pesar de que no la necesitaba, y que la empresa cobró varios trabajos sin haberlos realizado.

Además, ha añadido, el funcionario implicado fue "premiado" por el gobierno local en su ámbito de trabajo, e incluso con su participación en una mesa redonda celebrada en Madrid sobre buenas prácticas de empleo, invitado por la Federación Española de Municipios y Provincias (que preside el alcalde olívico, Abel Caballero).

"ATAQUE INDIGNO"

El portavoz del PSOE, Carlos López Font, ha tildado la moción de "ataque indigno" contra la "presunción de inocencia" de un funcionario público, y ha recalcado que Fidalgo "debería pedir perdón" por haber hecho alusiones personales" y por "no respetar los tiempos de la justicia".

"Vienen a enfangar, buscan crispación, pero nosotros no vamos a entrar en el 'y tú más' y no vamos a hablar de las 20.000 causas del PP y de la gente que tienen en la cárcel", ha proclamado, y ha añadido que Silva "nada tiene que ver con el expediente (el investigado en la causa judicial), y no está involucrada en este proceso".

Por su parte, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha incidido en que la cuestión de las relaciones personales es "secundaria" y que lo realmente "grave" es el funcionamiento de las concesiones o el sistema de adscripción de funcionarios. Asimismo, ha incidido en la necesidad de que se creen comisiones de investigación políticas en el Ayuntamiento para este tipo de casos, al margen del proceso judicial.

"LEALTAD AL RÉGIMEN"

Finalmente, para cerrar el debate, Miguel Fidalgo ha lamentado que el gobierno local se niegue a la comparecencia de Silva y ha advertido de que "no puede esconderse". "Pedimos explicaciones y lo que recibimos son insultos y amenazas, propios de un sistema totalitario", ha señalado el concejal 'popular'.

Asimismo, en tono irónico, ha elogiado la "lealtad al régimen" de López Font, a quien "le ha tocado hacer de bombero" en esta cuestión. "Pero con todo el respeto y cariño que le tengo, debo decirle que este incendio es demasiado grande, y no le va a llegar la manguera. Esto es el principio del fin", ha sentenciado.