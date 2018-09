Un judoka recauda dinero a lo largo del Camino de Santiago para financiar proyectos solidarios en América y África

Publicado 18/09/2018 15:09:21 CET

La iniciativa consiguió recaudar en 2017 unos 450 euros, y unos 220 este 2018, para ayudar a maestros de judo en Colombia, Argentina o México

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Puente de Amistad, Francisco Olivenza, ha realizado un año más el Camino de Santiago para recaudar dinero que luego se destina a la compra de material divulgativo --libros, material deportivo y, en alguna ocasión, medicamentos-- para que maestros de judo puedan realizar proyectos sociales en Hispanoamérica y en África.

En concreto, la iniciativa que lo ha traído hasta Compostela este martes, bajo el nombre 'Camino del judoka', se basa en la idea de que la gente aporta para la causa solidaria un euro por cada kilómetro que Olivenza recorre hacia Santiago, como si se tratase de una compra por distancia caminada.

Al respecto, el propio judoka ha indicado que el pasado año 2017 se consiguió una recaudación de 450 euros y, este año, la cantidad recaudada ha sido menor, con 220 euros. "Tenemos que trabajar con lo que hay, sabemos que hay crisis y para el próximo año tenemos que buscar una vuelta de tuerca y mejorar este proyecto del Camino", ha asegurado.

Por su parte, Francisco Olivenza ha explicado que su andadura empezó en el mundo del judo solidario porque ayuda a niños en el casco antiguo de Logroño (La Rioja) y, cada dos años, se desplaza hasta Mauritania (África), donde tiene un proyecto en la Misión Católica de Nouadhibou. "En 2011 llegué a tener en una clase a 150 niños", ha recordado. Para él, el judo "no solo es un deporte, es algo más, es una forma de vida", asegura.

PROYECTOS A LOS QUE APOYAN SOLIDARIAMENTE

Entre las causas solidarias a las que presta apoyo esta asociación, Olivenza ha destacado la del barrio La Sierra, en Medellín (Colombia), en el que un profesor de judo trata con los chicos que están metidos en la droga, sacándoles de los cárteles que hay en Medellín. "Hace judo con ellos y los saca de la calle", ha indicado el presidente de la asociación, que ha añadido que "es duro cuando te comenta que el viernes da clase y sabe que para el lunes seguramente algún niño no aparecerá".

Otra de las iniciativas para las que aporta recursos se ubica en Cuenca, Rosario (Argentina), en el que un profesor de judo tiene un escuela para niños invidentes y con síndrome de down. Asimismo, ha apuntado también a la escuela para niños en riesgo de exclusión social en México Distrito Federal.

"Todas ellas son diferentes causas, con diferentes niños excluidos socialmente, pero siempre se reúnen en el mismo objetivo: usar el judo para que los niños ganen en autoestima y respeto, valores que vienen muy bien para estos proyectos sociales", ha asegurado Olivenza.

PROBLEMAS CON LA LLEGADA DE LOS PAQUETES

Asimismo, el presidente de la Asociación Puente de Amistad ha advertido de que otro de los problemas principales es la llegada de los paquetes que envían con distintos materiales hasta sus destinos.

"Este año se mandaron diez envíos y dos no llegaron, uno era para Perú y otro para Argentina; no llegaron y todavía no me los han devuelto", ha criticado Olivenza.

Al respecto, ha señalado que desde esta asociación trabajan con correo postal, ya que "pese a que sale más caro que otras empresas privadas, parecía más seguro para que llegasen los paquetes a sus respectivos destinos".

DONACIÓN DE JUDOKIS USADOS A LA ASOCIACIÓN

Además, Olivenza ha recordado que también trabajan con otro sistema de ayudas, por el que la gente dona judokis usados a la asociación, con sede en Logroño (La Rioja).

En este sentido, ha indicado que los que mejor les vienen para el envío en los paquetes son los de niños pequeños e infantiles, ya que los de adultos se cambian con menor asiduidad y por desgaste.

"Contactamos con cada centro al que ayudamos en esos países y nos dicen lo que les hace falta, limpiamos las cosas, las empaquetamos en bolsas de aire comprimido y las mandamos", ha explicado.