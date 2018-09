Martiño Noriega asegura que Xulio Ferreiro cuenta con su apoyo en la decisión de no cesar a los concejales de A Coruña

Publicado 21/09/2018 13:57:34 CET

Insiste en que el concejal de Medio Rural de Santiago no se ha "autoexcluído" de su participación en la próxima candidatura

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, ha asegurado que el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, cuenta con su apoyo, al igual que Marea Atlántica; y ha insistido en que el concejal de Medio Rural de Compostela, Rafa Peña, en ningún momento se ha "autoexcluído" de su participación en la próxima candidatura de cara a las municipales.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la junta del Gobierno local de Compostela de este viernes, al ser preguntado por los medios por su visión sobre la situación del Ayuntamiento de A Coruña, en el que la oposición exige al actual alcalde, Xulio Ferreiro, que cese a los concejales de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, y de Economía Social, Alberto Lema, por las irregularidades en el concurso de los pisos de alquiler social.

En concreto, Noriega ha resaltado que "el clima electoral también lo condiciona todo", y ha realizado una "valoración positiva" de la posición de Xulio Ferreiro, ya que "reconoce que hubo errores", pero también hay un "proceso de enmienda" para que "esto no se repita en un futuro" con otros planes sociales de vivienda.

SOBRE LA CONTINUIDAD O NO DE RAFA PEÑA

Por otra parte, preguntado también por las declaraciones realizadas en el pleno municipal del jueves por el concejal de Medio Rural, Rafa Peña, --"la siguiente persona que, sea quien sea, gestione"-- y que algunos interpretaron como un anuncio de retirada, el alcalde de Santiago ha considerado que esa respuesta "estuvo contextualizada" por el anuncio del concejal del Partido Popular Manuel Martínez, que no continuará en su cargo desde mayo de 2019.

"No creo que en ningún momento se autoexcluyese de su participación a ninguna candidatura", ha aseverado Noriega. "Somos conscientes de que tiene que haber primero disponibilidad y luego" decidir; "pero no somos cesaristas", ha asegurado, y ha añadido que tiene que haber "consenso y disponibilidad", seguidos de "un proceso de primarias y de elección de listas".

"No le doy mayor trascendencia" a las declaraciones del concejal de Medio Rural de Compostela Aberta, ha indicado Noriega. "No tengo constancia de que no tenga disponibilidad", ha insistido.

AGRADECIMIENTO A MANUEL MARTÍNEZ

Además, en esta línea, ha agradecido la labor realizada por el concejal del PP, Manuel Martínez, en la corporación, ya que, en el área económica, lo ve como un "perfil muy técnico", una "persona de rigor que aporta al debate político".

Asimismo, ha recordado que su decisión de continuar o no al frente de Compostela Aberta en Santiago de cara a las próximas elecciones municipales se dará a conocer la semana que viene, "probablemente en esta rueda de prensa", posterior a la junta del Gobierno local, o "en otro formato". "Aún no terminé la rueda de contactos con los concejales", ha precisado.