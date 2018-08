O nacionalismo consolida os seus actos por separado o 25X, o PSdeG fará unha ofrenda en Rianxo e o PP homenaxea a Albor

Publicado 22/07/2018 13:27:23 CET

O expresidente Touriño reaparecerá nos actos do PSdeG do 25 de xullo despois de 10 anos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

O vindeiro mércores conmemórase o Día de Galicia e os partidos políticos inician esta semana unha axenda ampla de homenaxes e actos de reivindicación que, no caso das forzas nacionalistas consolídanse por separado desde que en 2012 produciuse maior ruptura da forza que até entón aglutinaba o sentir 'nacional'.

Pola súa banda, o PSdeG repetirá a súa tradicional ofrenda floral ante a estatua de Castelao en Rianxo, localidade natal do polifacético galeguista, nun acto no que se estreará Gonzalo Caballero como secretario xeral da formación após gañar as primarias en outubro do pasado ano.

Na localidade do Barbanza, o líder dos socialistas galegos estará acompañado polo expresidente da Xunta Emilio Pérez Touriño, que volveu a involucrarse nos actos de partido logo da chegada de Caballero á Secretaría Xeral. A última vez que Touriño participou no acto de Rianxo foi en 2008, meses antes das eleccións autonómicas que supuxeron a volta do PP a San Caetano.

Mentres, os populares, que reservan a xornada do 24 e 25 aos actos institucionais previstos, este ano converterán o funeral institucional ao expresidente Gerardo Fernández Albor na súa "homenaxe galeguista".

Así, fontes populares confirmaron a Europa Press que "non hai" maior referente do "galeguismo" que Albor e que, coincidindo co funeral polo recente falecemento do centenario expresidente, a familia popular estará na Catedral de Santiago acompañando esta homenaxe cos presidentes da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e do Parlamento, Miguel Santalices, á cabeza.

ACTOS INSTITUCIONAIS

Así, como se instaurou desde o accidente do Alvia na curva de Angrois en 2013, a entrega das Medallas de Galicia presidida por Feijóo, que este ano se outorgan ao tres maxistrados galegos ou de orixe galega que presidiron o Tribunal Constitucional -- María Emilia Casas Baamonde, Juan José González Rivas e Álvaro Rodríguez Bereijo--, terá lugar o martes 24 pola tarde, véspera do Día de Galicia.

O 25 de xullo, que tamén se celebra o día de Santiago, celebrarase a tradicional Ofrenda ao Apóstolo, na que este ano o presidente do Parlamento intervirá como delegado rexio.

EN MAREA E NACIONALISTAS

Pola súa banda, o 25 será, como é habitual, unha xornada de reivindicación da "Patria" galega por parte das formacións nacionalistas e, nesta ocasión, o BNG conmemorará os 50 anos da primeira manifestación, aínda na ditadura franquista. Como é tradición, ás 12,00 horas partirá a mobilización da Alameda, que culminará na Praza da Quintana.

Por segundo ano, En Marea celebrará como partido político o Día da Patria, aínda que os partidos que apoian a formación rupturista terán as súas propias actividades programadas, como xa ocorreu en xullo de 2017.

O partido que encabeza Luís Villares programou un día de lecer en Vista Alegre, na capital galega, onde participará a vicepresidenta da Comunitat Valenciana e coportavoz de Compromís, Mónica Oltra.

A xornada incluirá un saúdo político e actividades como un mitin cómico no que se abordará con ironía as fraquezas da confluencia, algo que en determinados sectores das mareas foi criticado.

Pola súa banda, Anova, a formación cofundada por Xosé Manuel Beiras e que lidera Antón Sánchez celebrará, a poucos metros de distancia de En Marea, o seu acto político no compostelán parque de Galeras coa reivindicación do "dereito a decidir".

Está por ver se a proximidade entre ambos os eventos deixa algunha instantánea na que se unan os dirixentes, como ocorreu o pasado ano, aínda que En Marea chega fortemente dividida a este 25 de xullo polo impulso dunha mesa da confluencia por parte da Compostela Aberta de Martiño Noriega, co obxectivo de "relanzar" o proxecto.

ESQUERDA UNIDA E PODEMOS GALICIA

Ademais, Esquerda Unida acudirá á localidade ferrolterrana de Mugardos --cuxa alcaldesa pertence a esta formación-- para celebrar o 25 de xullo coa "defensa do municipalismo" como bandeira, coa participación da súa coordinadora nacional, Eva Solla.

Podemos Galicia celebrará, pola súa banda, o "Día da Matria" na localidade lucense de Sarria, como tamén o fixo en xullo do ano pasado. Haberá actividades culturais e a intervención política da secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos.