Ocho alcaldes del Área de Vigo se personarán contra el recurso de la Xunta

Actualizado 24/01/2017 14:45:24 CET

Acusan al PP de "instrumentalizar" la administración autonómica en función de sus intereses y para bloquear el ente

VIGO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Área Metropolitana de Vigo ha abordado este martes en una reunión la respuesta al recurso presentado por la Xunta ante el juzgado de lo contencioso administrativo contra la constitución del ente, y los alcaldes han acordado personarse en el proceso para defender la legalidad de sus actuaciones y para rechazar la suspensión cautelar de todas las acciones adoptadas (solicitada por los letrados de la administración autonómica).

En una rueda de prensa posterior a la reunión, el alcalde de Vigo y presidente del Área, Abel Caballero, ha confirmado la personación de los 8 alcaldes que forman parte de la Junta de Gobierno (es decir, todos los regidores excepto los del PP) en el proceso judicial porque, ha incidido, la presentación del recurso de la Xunta es "una indignidad, un abuso de autoridad y un intento de parar el Área Metropolitana".

El regidor olívico ha constatado que los 8 alcaldes del ente están "indignados" con el intento de Feijóo de bloquear este organismo y "robar un mandato", con un recurso cuya resolución puede alargarse hasta las próximas elecciones municipales.

Además, Caballero ha recordado que él instó a la Xunta a recurrir a la vía contenciosa sobre la interpretación del convenio del transporte, no sobre la constitución del Área. "Pero el transporte no lo recurren, porque eso no paraliza el Área, que es lo que quiere Feijóo, que le tiene pánico", ha aseverado.

El alcalde, que ha reconocido que el contencioso es una "medida impropia de una democracia" y que "produce una dificultad enorme", ha avanzado que la Junta de Gobierno metropolitano seguirá adelante y, de hecho, este martes se ha acordado crear cinco comisiones de trabajo para abordar las actuaciones del ente en diferentes ámbitos.

"JUDICIALIZAR" LA POLÍTICA

Por su parte, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, ha reprochado a la Xunta que opte por "judicializar" la política y trate a los ayuntamientos como un "grupo de delincuentes", al tiempo que ha recordado que los municipios que trabajan en el Área Metropolitana representan a más del 80 por ciento de su población.

En su opinión, el recurso de la Xunta es un "acto de irresponsabilidad" de una administración que antepone los "intereses de su partido", y ha subrayado que los ayuntamientos seguirán trabajando en el seno del Área porque "nadie" les puede "prohibir" llegar a acuerdos entre ellos.

En la misma línea, la alcaldesa de O Porriño, Eva García, ha acusado directamente al PP de "instrumentalizar a los funcionarios" para "poner en marcha la maquinaria" con el fin de entorpecer el funcionamiento del Área. "Lo que la Xunta hace es absolutamente inaceptable (*) le está dando una patada a la legalidad vigente", ha proclamado.

La regidora porriñesa ha criticado, además, que Feijóo "ya sabía que no iba a cumplir" cuando estuvo en Vigo el julio pasado en el acto formal con motivo de la aprobación de la ley del Área Metropolitana. "Era un acto electoral, una impostura, y lo está demostrando", ha concluido, y ha añadido: "Le decimos a la Xunta y a Feijóo que dejen de jugar de una vez con los ciudadanos del Área".