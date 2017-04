Patxi López rechaza "una guerra de avales" y apuesta por "escuchar" a la militancia en lugar de hacer grandes mítines

Publicado 16/04/2017 13:58:33 CET

Defiende que mientras Sánchez y Díaz "hacen mítines y hablan", él también habla pero, "sobre todo", escucha

VILAGARCÍA DE AROUSA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exlehendakari Patxi López ha rechazado este domingo iniciar "una guerra de avales" en la campaña de primarias para liderar el Partido Socialista. En concreto, el aspirante vasco ha realizado estas declaraciones en la localidad pontevedresa de Vilargarcía de Arousa, en donde se ha reunido con la militancia para contarle su proyecto y escuchar sus peticiones.

"No creo que esto sea una guerra de avales: no es lo mismo avalar que votar", ha defendido ante los medios el exlehendakari, quien ha explicado que el objetivo de la campaña de primarias es "convencer" a los militantes de "cuál es la mejor opción para el futuro del PSOE". Por ello, ha asegurado que él recogerá los avales necesarios para continuar en las primarias para hacerse con la Secretaría General del partido. Y es que lo busca, ha remarcado, no es participar en "una especie de carrera" contra Pedro Sánchez y Susana Díaz, sino conseguir los avales que le permitan ser candidato y seguir con la campaña.

En esta línea, ha opinado que no se trata de hacer mítines en los que uno "concentra" a la gente, sino de ir a las casas del pueblo y a las sedes del PSOE para "establecer conversaciones abiertas" con la militancia. "Tienen derecho a ser escuchados", ha reivindicado Patxi López, quien ha hecho hincapié en que no se trata sólo de decidir quién será el próximo secretario general del partido, si no decidir cómo será el PSOE.

Preguntado por si se siente cómodo en territorio gallego, ha asegurado que está "francamente cómodo allí donde haya militantes socialistas". "En todas partes", ha manifestado el exlehendakari, quien ha dejado claro que la militancia del PSOE "no quiere un partido roto" ni "un choque de trenes" entre candidatos. Por ello, ha apostado por unas primarias que "unan" y que no "dividan".

Tras subrayar la necesidad de "escuchar" a la militancia, y preguntado directamente por si cree que Sánchez y Díaz lo hacen, ha señalado que ellos "hacen mítines y hablan", mientras que él habla pero, "sobre todo", escucha.

El proyecto que él propugna es una "izquierda razonable y creíble" que sea "capaz de transmitir seguridad a la ciudadanía" y de "transformar las instituciones". De este modo, apuesta por un PSOE "unido, fuerte y con capacidad de definir un proyecto que atraiga a la mayoría progresista".

PSOE, "PROBLEMA DE DIVISIÓN"

Y es que, en su opinión, el Partido Socialista tiene "un problema de división y definición". Para la primera, ha defendido, sólo hay una receta, que es "la unidad y ser capaces de integrar". Por ello, cree que "más importante que lo que pase el día de las primarias es ver qué se hace al día siguiente". "Se trata de ver cómo integramos las diferentes sensibilidades en torno a una dirección compartida y a un proyecto colectivo", ha destacado.

Por su parte, el problema de definición se cura, a su juicio, con un proyecto "claro de izquierdas y sin complejos", cuyo objetivo "no sea pactar con Podemos, sino ganar al Partido Popular". Así las cosas, Patxi López rechaza "ir al centro" y "buscar alianzas con otras izquierdas".

"VALENTÍA" DE PATXI LÓPEZ

Antes de su intervención ante los militantes en la sede del PSOE de Vilagarcía, el alcalde de la localidad, el socialista Alberto Varela, ha destacado la "valentía" del exlehendakari y ha defendido, al igual que este último, que las primarias "no pueden servir como herramienta de confrontación". "Todos somos compañeros y militantes socialistas", ha proclamado.

Al encuentro, en el que había cerca de 50 personas, han acudido el exdiputado Modesto Pose y el diputado Guillermo Meijón.