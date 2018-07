El presidente del PP de A Coruña dice que votará a favor de Casado, frente a Baltar que apoya a Santamaría

Actualizado 18/07/2018 20:30:46 CET

Feijóo asegura que sondeará hasta este viernes a los cuatro presidentes provinciales para conocer la opinión de la "mayoría" de delegados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de A Coruña, Diego Calvo, ha revelado a través de su cuenta de Twitter que votará a favor del exvicesecretario de Comunicación popular Pablo Casado en el congreso del próximo fin de semana.

De esta forma, ya se van desvelando los apoyos de los barones provinciales para este congreso, después de que este martes lo hiciese el ourensano Manuel Baltar, en su caso, a favor de Soraya Sáez de Santamaría, quien dijo que abrirá el curso político en Galicia, cada año en una provincia, si gana.

"He crecido en el PP. Pegado carteles, repartido publicidad, celebrado victorias y lamentado derrotas. Creo en la renovación continua, en lo hecho y en lo que queda por hacer. Quiero sumar, seguir ilusionándome. Por eso, votaré a Pablo Casado", ha publicado Diego Calvo en su cuenta, con las correspondientes menciones.

Con este apoyo, de las cuatro provincias gallegas, solo falta por desvelar la de Lugo, que preside Elena Candia, y Pontevedra, que lidera Alfonso Rueda.

Precisamente, el también vicepresidente de la Xunta ha dado por hecho este miércoles que, de forma "coordinada" con la dirección autonómica del PPdeG, se conocerán los apoyos de los presidentes provinciales antes del fin de semana, cuando se celebra el congreso que elegirá al próximo presidente nacional del partido.

"Él hizo su pronunciamiento (por Manuel Baltar); el resto de los presidentes provinciales es cierto que aún no lo hemos hecho (antes del anuncio de Diego Calvo), por lo menos públicamente. Pero yo supongo que, en coordinación con el partido a nivel autonómico, este pronunciamiento se hará antes del congreso; ya estoy hablando a título personal", dijo Rueda.

SONDEARÁ A LOS PRESIDENTES

No en vano, el jefe de filas de los populares, Alberto Núñez Feijóo, manifestó en la mañana de este miércoles que de aquí al viernes sondeará a los presidentes provinciales para conocer a quien apoya la "mayoría" de los compromisarios gallegos en el Congreso.

Sin embargo, no quiso precisar si desvelará su apoyo particular y, es más, se ha manifestado en contra de emplear la condición de "preeminente" como presidente para influir o condicionar el apoyo de los compromisarios que, a la postre, votan secreto en urna.

Mientras los plazos corren, se han apurado los contactos y el pasado lunes la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que quedó fuera de la contienda en la primera vuelta pero a quien la militancia gallega apoyó de forma mayoritaria, dio su respaldo expreso para Pablo Casado.

Precisamente, el exvicesecretario de Comunicación del PP dijo este miércoles que en su proyecto "cabe todo el mundo", incluida Soraya Sáenz de Santamaría, y ha afirmado que el presidente del PPdeG y de la Xunta es una "referencia imprescindible" y tiene que tener un "papel nacional relevante".

Además, este pasado martes Casado y Santamaría se reunieron en Génova durante unos 40 minutos pero de ese encuentro no trascendió ningún acuerdo. En días pasados, Feijóo se había mostrado partidario de la unidad, aunque matizó que podría llegar en las vísperas al cónclave o inmediatamente después del fin de semana congresual.

"MI OBLIGACIÓN ES HABLAR CON LOS PRESIDENTES"

"Mi obligación es hablar con los presidentes provinciales de mi partido en Galicia y que, después de contactar con los compromisarios, me digan lo que los compromisarios les concretan y refieren", ha manifestado Feijóo en declaraciones a los medios este miércoles.

Así, el presidente autonómico ha apelado a que contactará con las provincias con "la tranquilidad y el sosiego que merecen estas cosas". "Lo importante es que el sábado tengamos un nuevo líder en el Partido Popular y ya anticipo que Galicia se va a poner a la orden que el conjunto de compromisarios y congresistas en urna, decidan quién va a ser nuestro nuevo líder o lideresa", ha expresado.

El dirigente autonómico, que este martes estuvo en Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno, ha insistido en la mañana de este miércoles en que "no hay ninguna novedad" de lo hasta ahora dicho y ha subrayado que en dos días se podrá conocer la opinión mayoritaria de los compromisarios. En urna en la primera vuelta, ganó María Dolores de Cospedal en la media gallega y en tres de las cuatro provincias (A Coruña, Lugo y Pontevedra), mientras que Casado quedó situado como segundo más votado y Santamaría venció en Ourense.

SOBRE PABLO CASADO

En este escenario, y preguntado sobre las voces que apuntarían que él pediría el voto para Pablo Casado, Feijóo lo ha desmentido. "No es cierto porque, en primer lugar, me parece una falta de respeto que yo le pida algo a alguien. Lo que sí voy a escuchar lo que los compromisarios me quieran decir y lo que sí es que vamos a ser muy respetuosos con las decisiones de los compromisarios", ha contestado.

Feijóo ha querido destacar que este partido es "democrático, adulto y responsable". "Y por lo tanto, no me parece que un dirigente autonómico, u otro dirigente, deba utilizar su preeminencia en el cargo para influir, para determinar y para presionar a ningún compromisario", ha enfatizado el presidente de los populares gallegos, que en la campaña interna de la primera vuelta del proceso interno recibió a los seis aspirantes a presidir el PP.

"No lo hemos hecho así en la primera vuelta, no lo vamos a hacer así. Lo que sí quiero saber es la mayoría de los compromisarios gallegos, de los compañeros y compañeras que van al congreso, cuál es su opción. Eso sí que me interesa saberlo", ha remarcado Feijóo, quien ha indicado que es "su responsabilidad saber lo que van a hacer los compromisarios gallegos".

HASTA EL PRÓXIMO VIERNES

"Y de eso me voy a enterar entre el día de hoy y el próximo viernes", ha reiterado Feijóo, quien preguntado por si el día antes del congreso se conocerá su voto, ha contestado que lo que se podrá saber es "lo que va a votar la mayoría de los compromisarios gallegos".

Los delegados gallegos son los terceros más numerosos de todo el Estado, con 279 delegados elegidos en las urnas --después de Andalucía y Comunidad valenciana--.

A este dato hay que sumar 48 miembros natos en el Congreso, que se corresponden con el propio Feijóo, los presidentes provinciales , el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, los alcaldes de las capitales de provincia --en este caso Ourense, Jesús Vázquez--, y todos los integrantes del comité ejecutivo nacional, así como senadores y diputados del Congreso y eurodiputados.