Protestas y rechazo en bloque de la comunidad educativa contra el cierre de centros en Outes, As Pontes y O Porriño

Publicado 23/06/2017 18:09:36 CET

El PP de As Pontes pedirá la dimisión del conselleiro si no rectifica y los grupos parlamentarios de la oposición exigen explicaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa gallega ha trasladado su indignación por el inesperado cierre de centros educativos en localidades como Outes, As Pontes y O Porriño, que han acogido entre el jueves y el viernes diversas protestas, concentraciones y actos reivindicativos para exigir a la Consellería de Educación que rectifique su decisión.

La localidad de As Pontes ha acogido una concentración que ha congregado a buena parte de las familias, alumnos y vecinos del CPI Monte Caxado, uno de los centros afectados, con el apoyo de diversos representantes políticos, como el portavoz de En Marea en el Parlamento de Galicia, Luís Villares. Está prevista una nueva protesta a las 20.00 horas.

Previamente, se celebró un pleno extraordinario en el que todos los grupos políticos, entre ellos el propio PP, han trasladado su rechazo al cierre del centro. El regidor local, Valentín González Formoso (PSOE), ha instado a la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a rectificar y mantener abierto el Monte Caxado, cuya supresión presenta "un grave error". "Lo pagaran nuestros hijos y familias si no dan marcha atrás en su decisión", ha manifestado.

González Formoso ha reclamado así "la paralización de esta medida" y ha emplazado al Ejecutivo autonómico a "sentarse a hablar, diseñar un mapa de necesidades educativas y respectar la libertad de elección de centro educativo que recoge la Constitución".

"El impacto en As Pontes es enorme en toda la comunidad educativa, con la pretensión de extinguir un centro que funciona francamente bien, que es una referencia y que cuenta con cerca de 260 alumnos", ha señalado, además de advertir de que no descarta recurrir a la justicia de no lograr una rectificación por parte de la Xunta.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Manuel Escourido, ha reprochado de la "responsabilidad única de esta decisión" al consellerio de Educación, Román Rodríguez, pidiendo "disculpas y solidaridad" a los vecinos de la localidad asegurando que, "en días como este", le toca representar unas siglas de las que no se siente "especialmente orgulloso".

"Una forma de política que no defiendo ni comparto y me parece además un acto de traición y cobardía absoluta", ha añadido, criticando con dureza la acción de la Consellería de Educación. "En caso que no se cambie de actitud, el alcalde tiene nuestro apoyo para pedir la dimisión del conselleiro", ha asegurado, arrancando así los aplausos del público.

"TOTALMENTE PERJUDICIAL"

Otro de los centros afectados por el cierre será el CEIP Emilio Navasqüés de Cruceiro de Roo, de Outes, en el que decenas de padres, alumnos y profesores ha sustituido el tradicional festival de fin de curso por un acto reivindicativo y una manifestación que recorrió las calles de la localidad.

Allí se dio lectura a un texto aprobado por unanimidad del Claustro del centro de un cierre "totalmente perjudicial para la comunidad educativa". También han iniciado una recogida de firmas en rechazo a esta decisión y se ha registrado una petición en change.org.

Esperanza, una representante del ANPA del centro, ha señalado a Europa Press que han tenido conocimiento del cierre "a la una de la tarde" de la pasada jornada, y que todos los vecinos están "sorprendidos" teniendo en cuenta los resultados y el buen hacer del cuerpo docente.

"Dicen que quieren enseñanza de calidad, pero es que ya la hay en el centro actual", ha criticado, recordando que los alumnos "han ganado diversos premios" por su trabajo.

Asimismo, la comunidad educativa estudia convocar una protesta ante la Consellería de Educación el próximo martes y ante el Gobierno local de Outes, además de una recogida de firmas para sumar "todos los apoyos que puedan".

También han salido a la calle las familias del CPI Ribeira, en O Porriño, con el apoyo de vecinos y de la propia corporación municipal. Otro afectados ha sido el CPI Tomás de Lemos, de Ribadavia, donde se han eliminado las enseñanzas de secundaria, que pasará a convertirse en Centro de Infantil y Primaria, y el alumnado de ESO (unos 178) pasará a integrarse en el IES O Ribeiro.

APOYOS

Otras entidades, como Compromiso por Outes o la Federación Galega de Asociacións de Directivos de Colexios de Ensino Público, han emitido comunicados de repulsa y en solidaridad con los vecinos afectados por los cierres.

Además de padres y alumnos, los propios sindicatos de profesorado CIG-Ensino, FETE-UGT y CC.OO Ensino han trasladado su oposición a las medidas anunciadas por la Consellería de Educación.

En declaraciones a Europa Press, José Fuentes (CC.OO.) ha exigido al dimisión del director xeral responsable de tomar esta decisión, arremetiendo contra una "falta de planificación impresionante" de la Consellería de Educación.

COMPARECENCIA URGENTE

Ante la protesta generalizada, todos los grupos de la oposición han registrado una petición por vía de urgencia para la comparecencia del conselleiro Román Rodríguez, con el fin de explicar el cierre de estos centros escolares.

Olalla Rodil, por parte del BNG, ha denunciado que la Xunta "no negoció con ninguna de las partes afectadas" ni informó "hasta la víspera del fin de curso". "Es absolutamente inadmisible, tanto en el fondo como en al forma", ha lamentado, exigiendo que cese "con esta actitud hostil" contra la enseñanza pública.

Luís Villares, que participó en las protestas esta mañana en As Pontes, ha advertido que En Marea "no consentirá el cierre de estos centros", que se producirán "de espaldas a la comunidad educativa y para evitar que los padres puedan organizarse".

Finalmente, Luís Álvarez, del grupo socialista, ha arremetido contra esta "decisión unilateral" de la Xunta, acusando al conselleiro de "mantener escondida" esta medida "gravísima, que afecta a cientos de familias" de las tres localidades, en su comparecencia en pleno esta misma semana.