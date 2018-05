Santiago crea una unidad específica de enfermedad cardiovascular centrada en la mujer

Publicado 22/05/2018 13:26:23 CET

Las mujeres tienen mayor mortalidad en la fase aguda del infarto y más complicaciones, además de pedir atención más tarde

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Cardiología del Área Sanitaria de Santiago de Compostela, bajo la coordinación de la doctora Milagros Pedreira, ha puesto en marcha una unidad de enfermedad cardiovascular centrada en las peculiaridades y la incidencia de estas patologías en las mujeres.

Milagros Pedreira ha participado este martes en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) en la presentación de esta nueva unidad junto con el jefe del servicio, Ramón González-Juanatey, y la gerente del área sanitaria compostelana, Eloína Núñez.

En España mueren al año 9.000 mujeres más que hombres por enfermedad cardiovascular, según los datos del INE. Al mismo tiempo, este tipo de dolencias sigue siendo la primera causa de muerte en España (29,17%), por encima de los tumores (27,5%). La cardiopatía isquémica y el ictus son los principales responsables de las muertes por enfermedad cardiovascular en la mujer, ha puesto de manifiesto la experta.

Según los responsables de esta nueva unidad, en los últimos años se ha detectado un incremento en las tasas de infarto de mujeres jóvenes, de entre 35 y 45 años, mientras que en los hombres de la misma franja de edad disminuyen. En las mujeres, además, se da una mayor mortalidad en la fase aguda del infarto, mayor número de complicaciones en su evolución y durante el intervencionismo coronario e incluso en la cirugía de revascularización.

A pesar de esta situación, ha indicado Milagros Pedreira, "la visión de la población general sigue siendo que la patología cardiovascular es una enfermedad masculina", por lo que se requiere "un cambio de actitud frente a este grave problema sanitario".

"Hay múltiples razones que explican la necesidad de una unidad específica de patología cardiovascular en la mujer", ha dicho la doctora Pedreira, que ha apuntado diferencias en esta patología desde el punto de vista fisiopatológico, en las manifestaciones clínicas, en la utilidad de diferentes métodos diagnósticos o en la estrategia terapéutica que requiere.

SE DESARROLLA MÁS TARDE

En el ámbito epidemiológico, la enfermedad cardiovascular en la mujer se desarrolla más tarde, lo que provoca una "mayor pérdida de calidad de vida" en las pacientes. Además, hay factores de riesgo específicos, relacionados con el género, como la hipertensión de embarazo, la diabetes gestacional, la disfunción hormonal premenopausia, el síndrome ovárico poliquístico o la propia menopausia.

La unidad coordinada por la doctora Pedreira cuenta con la participación de Pilar Mazón y Amparo Martínez, del servicio de cardiología del área compostelana, y cuenta con la colaboración de hasta 10 servicios del CHUS.

REGISTROS

El registro de pacientes con infarto agudo de miocardio del CHUS refleja un mayor atraso en la atención por esta patología en mujeres que en hombres, lo que hace necesarios mecanismos que "permitan superar esa desventaja de género", poniendo énfasis en una especial sensibilización tanto por parte de los profesionales como de las propias mujeres.

En el registro IAMEST, de pacientes atendidos con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, con el tipo de infarto más grave, la gerencia compostelana registra 1.499 personas sometidas a angioplastia primaria, de las que el 24% fueron mujeres.

La media de edad en mujeres fue de 65 años y sus principales factores de riesgo cardiovascular fueron la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hiperlipidemia o el tabaco. Comparado con los hombres, las mujeres eran mayores y tenían una mayor prevalencia tanto de hipertensión como de diabetes.

Además, en las mujeres transcurrió mayor tiempo desde el primer contacto médico hasta recibir el tratamiento de reperfusión en el centro hospitalario, concretamente 121 minutos de media, mientras que en el caso de los hombres transcurrieron 92 minutos de media.

Las mujeres con mejores tiempos, según los datos del CHUS, tuvieron menor mortalidad por todas las causas y menos eventos adversos graves, como repetición del infarto o insuficiencia cardiaca, en los 2,36 años posteriores al infarto.

DEMORA EN LA SOLICITUD DE ATENCIÓN

Además de este retraso, los sanitarios han detectado una demora en la solicitud de atención médica por parte de las mujeres, aunque no está cuantificada de forma objetiva. La doctora Pedreira ha indicado que ellas "no identifican tan bien el síndrome coronario agudo porque los síntomas a veces no son los típicos, los descritos en la literatura médica".

"Desde hace tiempo se sabe que la sintomatología puede variar en la mujer, lo que condiciona la percepción de la paciente o del propio profesional médico, que no identifica con tanta facilidad los síntomas", apunta la responsable de la unidad, que apuesta por la formación de profesionales y la información al paciente.