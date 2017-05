Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Santiago a adjudicar el contrato de la ORA a la empresa Doal

Publicado 30/05/2017 13:59:00 CET

El gobierno local convocará la mesa "esta semana", aunque no descarta todavía el proceso de remunicipalización

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Una sentencia del juzgado contencioso administrativo nº 2 de Santiago obliga al Gobierno local a adjudicar el contrato de la ORA a la empresa Doal, decisión que frena el proceso de remunicipalización y adjudicación directa que pretendía impulsar Compostela Aberta.

El proceso judicial se inició en 2012 tras la denuncia de la empresa Doal contra el acuerdo de la Xunta de Goberno Local por el que se adjudicó el contrato de gestión de la ORA y la grúa a la empresa Setex-Aparli, S.A. que, tras un rechazo inicial, quedó anulado a partir de un recurso de apelación en 2015 presentado en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En diciembre de 2016 la empresa solicitó al ejecución de esta sentencia para que se proceda a entender dicha concesión a favor de la siguiente adjudicataria en orden de puntuación (Doal), decretando la obligación del Ayuntamiento de firmar con la misma el correspondiente contrato en las condiciones por ella ofertadas y resultantes de los pliegos que rigieron dicho concurso.

De este modo, el presente fallo ordena "la retroacción de actuaciones" y acuerda la adjudicación del contrato a la empresa Doal.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha reconocido que "hay que cumplir" la sentencia y ha avanzado que convocará la mesa "esta semana" para ver si el grupo "está en disposición de prestar el servicio en las condiciones que se ofertó en 2011", como dicta el fallo.

En este sentido, ha insistido en que la sentencia reconoce "unos derechos" sobre un proceso que "tuvo luces y sombras" pero que no cuestiona la remunicipalización, dado que no se reconoce "ningún tipo de indemnización" ni "costas" al Gobierno local.

SEGURIDAD JURÍDICA

Noriega ha defendido que siempre actuaron con "seguridad jurídica" y basándose en un informe de la secretaría municipal que "habilitaba para iniciar el proceso de gestión directa", aún siendo "conscientes de que se le podrían dar derechos a Doal" por el recurso sobre el proceso iniciado en 2011.

Por esta razón, queda por ver si Doal "está en disposición de prestar el servicio en las condiciones en que se ofertó" en ese año, mientras continua la tramitación del proceso de remunicipalización, dado que "no es definitiva", a la espera de que la empresa asuma o no la mencionada concesión.

"Y eso es algo que no podemos anticipar", ha señalado. Sobre si el Gobierno local recurrirá la decisión, Noriega ha considerado que "no tiene trascendencia", dado que el recurso "no frena" la sentencia, que "hay que cumplirla" independientemente de si se presenta o no.

"La cuestión es si la empresa buscaba una indemnización o está en condiciones de prestar el servicio. Eso lo comprobaremos en al mes que convocaremos en breve", ha reiterado.

NO DESCARTA LA REMUNICIPALIZACIÓN

Noriega ha considerado, no obstante, que el Gobierno local "no puede desechar definitivamente" la opción de la remunicipalización, a la espera de que Doal se pronuncie, dado que "no se impugna para nada" el proceso de gestión directa.

En el caso de que Doal finalmente acepte prestar el servicio en esas condiciones, la empresa estaría al cargo de la concesión en el plazo que reconocía el contrato, que según Noriega serían "cuatro años". "Nos queda el pesar de que un proceso, que supuso un esfuerzo técnico y político, está condicionado", ha lamentado.

Asimismo, respecto a las críticas de portavoces de la oposición, el regidor local ha ironizado con que, en el caso de querer "buscar culpables", tendrían que "mirar a quienes estaban en las mesas de contratación", dado que se trata de una proceso iniciado en el "bipartito" de Santiago y adjudicado en la legislatura de Gerardo Conde Roa.