El thriller en gallego 'Dhogs' acapara 17 nominaciones a los XVI Premios Mestre Mateo

La gala de entrega, "divertida" y "muy reivindicativa", será el 3 de marzo en el Palacio de la Ópera de A Coruña

El thriller en gallego 'Dhogs' acapara un total de 17 nominaciones en 14 categorías de los Premios Mestre Mateo, entre ellas a mejor largometraje, a mejor interpretación protagonista, para Iván Marcos y Melania Cruz, y a mejores actores de reparto, para María Costas, Antonio Durán 'Morris', Carlos Blanco y Miguel de Lira.

'Dhogs' fue finalista al premio a la mejor película en el Festival de RIZOMA, que celebrado en Madrid, combina cine, arte y música. La ópera prima de Andrés Goteira también ganó el premio a mejor película de la quinta edición del festival de cine fantástico Nocturna Madrid, se alzó con el galardón en la categoría de Mejor Largometraje en la vigésimo segunda edición del Festival de Cine de Split y compitió en el pasado Festival de Sitges.

'Dhogs' es una coproducción de Gaitafilms y PixelFilms y fue filmada en varias localidades de Galicia como A Coruña, Viveiro y As Pontes, así como en el desierto de Tabernas (Almería). Cuenta la historia de un taxista que circula de noche por las calles de una gran ciudad, mientras que se produce un encuentro casual entre un hombre de negocios y una mujer, lo que conduce a una aventura y a un crimen.

El largometraje compite también por el mejor guión, dirección y montaje para Andrés Goteira, que comparte esta última categoría con Juan Galiñares. Además, Lucía Catoira, Noelia Vilaboa y Germán Díaz se disputarán los premios a la dirección fotográfica, a la dirección artística y a la mejor música original, respectivamente.

ANUNCIO DE LAS NOMINACIONES

Los encargados de anunciar los nominados han sido los actores María Mera y Monti Castiñeiras, que han leído los finalistas de entre más de 158 obras presentadas.

Así lo han hecho este jueves en un acto que ha tenido lugar en las instalaciones de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) y que ha estado presidido por el presidente de la Academia Galega do Audiovisual, Carlos Ares.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el próximo 3 de marzo en el Palacio de la Ópera de A Coruña y estará conducida por la actriz Iolanda Muíños.

En número de nominaciones, siguen a 'Dhogs' la adaptación de la novela de Manuel Jabois 'A estación violenta', en ocho categorías; la serie 'O final do camiño' y la película 'Os fillos do sol', en siete cada una; la serie 'Serramoura', en seis; y las películas 'Juana de Vega, vizcondesa do arado' y 'Trinta lumes', en cinco categorías cada una.

En el área de mejor largometraje, están nominadas 'A estación violenta', 'Os fillos do sol' y 'Trinta Lumes', además de la ya mencionada 'Dhogs'.

MEJOR INTERPRETACIÓN

Junto a la ya mencionada Melania Cruz por 'Dhogs', compiten por la mejor interpretación femenina las actrices Nerea Barros, por 'A estación Violenta'; Sabela Arán, por 'Viradeira'; y Sonia Castelo, protagonista de 'Juana de Vega, vizcondesa do arado'.

El compañero de esta última, Iván Marcos, está nominado al mejor actor protagonista, junto a Alberto Rolán, por 'A estación violenta'; Federico Pérez, por 'Era visto!'; y Javier Rey, por 'O final do camiño'.

PROGRAMAS Y SERIES DE TELEVISIÓN

En cuanto a televisión, las series nominadas, todas ellas emitidas en la Televisión de Galicia, son 'Era Visto!', 'O final do camiño', 'Serramoura' y 'Vidago Palace' --esta última producida en colaboración con la cadena pública lusa Rádio e Televisão de Portugal (RTP)--.

Los presentadores de televisión María Solar, de 'A revista fin de semana'; Nieves Rodríguez, de 'Vaia troula'; Rodrigo Vázquez, de 'Ti verás'; y Roberto Vilar, de 'Land Rober Tunai Show', se disputarán el galardón al mejor comunicador de televisión.

Este último programa está nominado al mejor de la televisión gallega junto a 'ADN galego', 'Que casas!' y 'A revista fin de semana'.

UN AÑO "MUY BUENO"

En declaraciones a los medios, el presidente de la Academia Galega do Audiovisual ha asegurado que 2017 fue "un muy buen año, con obras muy diferentes" para la industria audiovisual.

Además, Ares ha agradecido al público gallego por su "apoyo" en series, programas, películas y cortometrajes que, según ha indicado, "son premiadas en los festivales más exigentes del mundo".

"Eso quiere decir que sabemos hacer nuestro trabajo, que el audiovisual gallego goza de muy buena salud", ha declarado. En sus palabras, Galicia "debe estar contenta de su audiovisual y de su cultura". "Los países sin audiovisual no existen", ha subrayado.

UNA GALA "MUY REIVINDICATIVA"

Además, durante el evento de presentación de los nominados, ha habido reivindicaciones del papel de las mujeres en la industria del cine y de la televisión, como ya ha sido habitual en las últimas galas de entregas de premio como los Goya, con la inclusión de varios abanicos rojos con el mensaje 'Más Mujeres'.

En este sentido, Ares ha avanzado que la gala de entrega de los premios será "divertida" y "muy reivindicativa". "Estamos para acompañar a la gente en sus reivindicaciones lógicas y justas", ha proseguido.

Así, ha destacado que, entre las cuatro nominaciones al mejor largometraje, dos de ellas hayan recaído sobre dos películas dirigidas por mujeres --'Trinta Lumes', de Diana Toucedo, y 'A estación violenta', de Anxos Fazáns-- y otras dos por hombres.

Para el presidente de la Academia Galega do Audiovisual, esto es "motivo para congratularse". "Ojalá otros años no tengamos que hacer estas cuentas y que haya cuatro mujeres nominadas lo veamos de lo más normal", ha sentenciado.