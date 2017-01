Valeriano Martínez sobre la investigación de las cajas: "Está suficientemente clara"

Publicado 22/01/2017 18:03:29 CET

Acusa al Banco de España de falta de "asunción de competencia" en el caso de las cajas y afea el "maximalismo" de la oposición en O Hórreo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ha apostado por cerrar la comisión de investigación de las cajas, que este lunes se reabre en el Parlamento gallego. "No es bueno andar siempre revisando. Creo que la cuestión está suficientemente clara", ha apostillado.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser recogida por Europa Press, Martínez ha indicado que la investigación sobre la fusión de las cajas de ahorros gallegas está "en fase de cerrar", ya que entiende que "todo el que tenía algo que decir lo hizo en el Parlamento". "De una manera rápida, pero sin ansiedad, hay que hacer el informe que cierre esta cuestión", ha manifestado.

Días después del ingreso en prisión de los exdirectivos de Novacaixagalicia por el caso de las indemnizaciones millonarias, el titular de Facenda de la Xunta ha defendido la gestión de Feijóo en el proceso de fusión de las entidades financiares.

En su opinión, fue el Banco de España quien "miró para otro lado" luego de conocerse el asunto de las prejubilaciones de los directivos de las cajas. "Nuestra (la Xunta) postura fue muy clara. No teniendo competencias, el presidente de la Xunta se dirigió al Banco de España, que tenía la competencia exclusiva, y el gobernador ni contestó ni actuó respecto a lo que el presidente ponía en su conocimiento", ha indicado.

En este sentido, ha subrayado que "no hubo una correcta asunción de la competencia por parte e las principales autoridades del Banco de España" algo que, en su opinión, "sí se hizo desde Galicia".

EL NIVEL DE BIENESTAR ESTÁ "RECUPERADO"

Por otra parte, el conselleiro de Facenda ha asegurado que "con carácter general, los niveles de bienestar ya están recuperados" respecto a los que había antes del inicio de la crisis, pero que "a nivel individual hay personas que lo están pasando mal".

"Nuestro objetivo de esta legislatura es una recuperación económica que permita la recuperación universal y completa de prácticamente todas las personas que hoy en día lo siguen pasando mal, ha incidido, para luego matizar que "la gente que lo pasa mal" en la actualidad es "menos que la que había en 2015".

PRESUPUESTOS DE LA XUNTA

Martínez también ha respondido a preguntas sobre los presupuestos de la Xunta para el año 2017, que se encuentran en trámite parlamentario. En el pleno celebrado el pasado lunes en el Pazo do Hórreo, los populares tumbaron todas las enmiendas de la oposición.

En relación a ello, ha indicado que "allí donde existan propuestas netamente diferentes a lo que este gobierno defiende" el PP será "serio". Tras esto, ha acusado a la oposición de tener un "maximalismo político que no está suficientemente evolucionado".

LEY ACOMPAÑAMIENTO

Por último, respecto a las críticas lanzadas desde la oposición por la tramitación de la ley de acompañamiento a los presupuestos, Martínez ha opinado que se trata de un debate "superado en los tribunales" y que "hay cuestiones de carácter puntual que afectan a diferentes leyes que hay que tener listas al empezar el ejercicio".

"Es cierto que el debate no se hurta pero queda minimizado. La mayoría de esas leyes no se tocan uno o dos artículos y no necesita un período de tramitación tan largo", ha zanjado.