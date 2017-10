Vázquez Padín asume la Alcaldía entre abucheos y gritos de "corrupto"

Publicado 17/10/2017 18:05:01 CET

El gobierno municipal saliente critica al nuevo regidor por "prestarse a ser instrumento del PP" para acceder al poder

TUI (PONTEVEDRA), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Converxencia XXI en la corporación de Tui (Pontevedra), Carlos Vázquez Padín, ha asumido este martes el bastón de mando de la Alcaldía de esta localidad tras prosperar una moción de censura debatida en un pleno tenso, en el que no han faltado los abucheos y las acusaciones de "corruptos" y "traidores" hacia los ediles firmantes de la iniciativa (CXXI, PP, Alternativa Popular de Tui, y Ciudadanos Tudenses).

Con una mayoría de nueve votos, el bloque de centro derecha ha logrado desalojar al socialista Enrique Cabaleiro (PSOE), que gobernaba en minoría desde las elecciones de 2015, en coalición con BNG, Alternativa Tudense, y SON de Tui. Se trata de una censura que, en todo caso, lleva fraguándose prácticamente desde los últimos comicios, pero desencuentros entre los grupos de la oposición han impedido el acuerdo hasta hace varias semanas.

Finalmente, este martes se ha celebrado la sesión plenaria (que se inició con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los incendios) para debatir la moción de censura, con un salón de plenos abarrotado, en su mayoría por simpatizantes de Cabaleiro y su equipo. Así, las intervenciones de los concejales 'censuradores' han sido constantemente interrumpidas al grito de "esta moción es corrupción", "caciques" o "traidores".

Vázquez Padín, nuevo alcalde pese a liderar un grupo de solo dos concejales, ha justificado la presentación de esta moción por la "arrogancia", la "división interna" y la "falta de diálogo" del gobierno local saliente, y ha aseverado que, desde este martes, Tui cuenta con su "primer alcalde galeguista y liberal".

El portavoz de CXXI se ha referido también a los "compromisos de inversión" por parte de Xunta y Gobierno incluidos en el acuerdo de los grupos firmantes de la moción, y que ha sido duramente criticado por el PSdeG (Carmela Silva lo ha definido como "compraventa" de la alcaldía de Tui y ha anunciado que estudiará si se puede llevar a los tribunales).

Así, tras admitir que existen, ha proclamado que "deberían agradar y no molestar a la oposición" y ha añadido una frase que, debido a los abucheos, no ha podido terminar de pronunciar: "¿O hay algún partido en España que no utilice las instituciones para favorecer...?".

"MERCADEO" DE APOYOS POLÍTICOS

Por su parte, los grupos integrantes del gobierno censurado han criticado la actitud de Vázquez Padín y de los partidos firmantes de la moción por practicar el "mercadeo" y la "compra de voluntades políticas", con la única finalidad de acceder al poder, y a pesar de que el propio Padín ha sido siempre muy crítico con la gestión del PP.

Enrique Cabaleiro, quien ha proclamado su "orgullo" por haber sido alcalde estos dos años y ha reivindicado el trabajo de su equipo en favor de los vecinos, ha advertido al nuevo regidor de que "pinta menos de lo que se cree" en este cambio de gobierno.

Según ha señalado, Vázquez Padín "desgraciadamente se ha prestado a ser instrumento del PP" para evitar que se consolide en Tui un gobierno de progreso. "Algunos venden su dignidad bastante barata", ha apuntado, y ha recordado que la Xunta ha "paralizado" inversiones en esta localidad para perjudicar a su gobierno municipal, e incluso "no tuvo la deferencia" de preguntar si necesitaba algo este fin de semana con la oleada de incendios.

"Con la mochila de esos gestores carga usted, yo no", ha sentenciado el edil socialista, quien ha finalizado su intervención apelando a los ciudadanos de Tui y animándoles a que "escriban el futuro con dignidad" para que "en Tui nunca más se repita un espectáculo como el de hoy".

Algunos concejales han ido más allá en sus críticas, como el edil de SON, Laureano Alonso, quien ha proclamado que "este cambio de gobierno no es gratis" porque "el PP auspició los movimientos comprometiendo puestos de trabajo y dinero, a cambio de la compra de voluntades políticas", en una "política rastrera y caciquil".

En la misma línea, Miguel Ángel Capón Rey (Alternativa Tudense), ha aseverado que esta moción de censura "es legal pero de legítima no tiene absolutamente nada, es una vergüenza", y ha augurado que, en las elecciones municipales de 2019, los nueve firmantes de la censura formarán parte de la lista electoral del PP.

TENSIÓN TRAS LA VOTACIÓN

Tras la intervenciones de los concejales, se llevó a cabo la votación, en la que no hubo sorpresas: nueve votos a favor de la censura y ocho en contra. Carlos Vázquez Padín tomó posesión de su cargo como nuevo alcalde en medio de una monumental bronca, que incluso impidió que se escuchasen sus palabras.

Ante la tensión del momento, varios agentes de Policía se presentaron en el salón de plenos para calmar los ánimos de los asistentes, que no dejaron de increpar al nuevo equipo de gobierno. De hecho, Vázquez Padín y los ediles que le apoyaron tuvieron que abandonar la estancia por una puerta posterior que da acceso directo a las dependencias de Alcaldía.

Por su parte, Enrique Cabaleiro, acompañado de los concejales con los que ha formado gobierno en los últimos dos años, salió por la puerta principal del Consistorio y fue despedido con aplausos y abrazos.