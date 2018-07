Viana do Bolo y Vilariño de Conso reivindican la propiedad intelectual del traje de los 'Boteiros' para evitar "plagios"

Publicado 09/07/2018 14:08:26 CET

Ambos alcaldes ourensanos afirman que la firma de moda Dolce & Gabbana "copió" el diseño de una camisa de la figura principal de su Carnaval

OURENSE, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vilariño de Conso, Melisa Macía, y su homólogo en Viana do Bolo, Secundino Fernández, han asegurado que se plantean incluir los diseños de los trajes que llevan los 'Boteiros' --figura principal del Carnaval de ambos municipios-- en el registro de propiedad intelectual para evitar "plagios" como el que, a su modo de ver, realizó la compañía de moda italiana Dolce & Gabbana.

Así lo han comunicado ambos regidores a Europa Press tras la polémica generada en torno a la "copia", según afirman, del diseño de una camisa de 'Boteiro' por parte de la empresa extranjera en el catálogo de su colección primavera-verano 2018.

La firma de los diseñadores incluyó un vestido que incorpora en su parte central un corazón dentro de otros corazones multicolor y que, según han señalado los alcaldes de ambos municipios, su dibujo es una copia de una de las vestimentas que lucen los protagonistas de su Carnaval.

Macía ha comunicado que el Ayuntamiento tiene dentro de sus planes "incluir los diseños de los 'Boteiros' en el registro de propiedad intelectual" debido a los casos de "plagio" que se están produciendo en relación a este tema, "ya no solo con la figura del Carnaval de este municipio gallego, sino con otros similares".

Asimismo, ha apuntado que la idea de la institución es "plantear esta cuestión de forma conjunta con el Ayuntamiento de Viana do Bolo", ya que es un tema que afecta a ambos municipios y, como ha asegurado, "juntos, se hace más fuerza".

Por su parte, el regidor de Viana do Bolo, Secundino Fernández, ha apoyado la propuesta inicial de Macía y ha subrayado que, de la misma manera, analizarán registrar los trajes en la propiedad intelectual "si persisten este tipo de actuaciones".

Con todo, ha advertido que es una "cuestión compleja", ya que "el Consistorio no es el propietario intelectual, sino los vecinos y vecinas". Sin embargo, ha asegurado que es una opción factible y para nada descartable.

Asimismo, ha planteado que sería "una buena posibilidad" hacer un "estudio conjunto con todos los carnavales de Galicia", ya que todos ellos cuentan con trajes singulares. "Podría ser analizado por parte de la Administración autonómica para que se pueda hacer entre todos", ha apostillado Secundino Fernández.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO

Ambos alcaldes han dejado claro que su petición principal es que la empresa italiana de moda reconozca de forma pública que ha utilizado el diseño de uno de los trajes del 'Boteiro' para elaborar una de las piezas de ropa que incluye su catálogo.

"Pedimos el reconocimiento público a la empresa y a la gente que hace un trabajo sobre el Carnaval. Así lo hizo el grupo Leilía, cuando grabó aquí un disco, o Kepa Junkera; no sabemos muy bien por qué estas marcas aprovechan ahora el tirón", ha destacado Melisa Macía.

En esta misma línea, el alcalde de Viana do Bolo ha reiterado la petición de la regidora de Vilariño de Conso y ha añadido que su municipio no está interesado en recibir "ninguna recompensa económica", sino en hacer que el Carnaval de la zona sea "conocido" y "se expanda".

"Lo mínimo que puede hacer Dolce & Gabbana es decir que se inspiró en el 'Boteiro', al igual que hizo Benetton cuando elaboró un catálogo en el que aparecía esta figura del Carnaval e hizo referencia a ello, lo cual no nos pareció mal ni nos trajo problemas", ha abundado.

Así las cosas, tanto el alcalde de Viana do Bolo como la regidora de Vilariño de Conso han asegurado que, hasta la fecha, no han hablado con la empresa italiana para abordar esta cuestión. Sin embargo, Melisa Macía ha anunciado que sí tiene pensado ponerse en contacto con la firma: "Lo hablaré con el alcalde de Viana do Bolo, ya que nos afecta a ambos ayuntamientos y a ambos carnavales".