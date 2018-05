Vigo critica que no se avance en el trasvase del Verdugo y alerta de que puede quedarse "sin agua"

Actualizado 18/05/2018 14:37:45 CET

VIGO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Vigo ha alertado este viernes sobre el riesgo de que pueda producirse una crisis por sequía, como ocurrió el pasado verano, y ha denunciado que, pese a ello, la Xunta no ha dado pasos para la construcción del trasvase del río Verdugo, que permitiría aumentar la capacidad del embalse de Eiras.

En una rueda de prensa, el portavoz municipal, Carlos López Font, ha señalado que, "a un mes de que entre el verano", Vigo sigue "sin solución", y no se han producido avances a pesar de que el gobierno local remitió, en enero pasado, un convenio a la Xunta para la construcción del trasvase del Verdugo (una obra de unos 6 millones de euros que financiaría, casi en su totalidad, el ayuntamiento olívico).

El concejal socialista ha advertido de que el gobierno gallego "no quiere atender a los requerimientos de Vigo", lo que supone "un grave problema" porque la ciudad puede "quedarse sin agua". "La situación es urgente, en unos meses podemos encontrarnos con una situación grave", ha insistido.

López Font ha lamentado que el gobierno autonómico no solo no aporta "ninguna solución", sino que "ni siquiera impulsa las medidas ya pactadas y que no le suponen coste", en alusión a esa obra en el río Verdugo (a la que, por otra parte, se han opuesto los alcaldes de la zona por la que discurre el cauce).