Villares exige que la Xunta fuerce la renuncia del alcalde de Palas

Publicado 13/11/2017 11:46:34 CET

Advierte que, aunque se dio de baja del partido, "el PP sigue apoyándose en él para gobernar" la localidad lucense

LUGO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha anunciado que su grupo presentará una iniciativa en el Parlamento de Galicia para forzar a la Xunta a que "inste" al alcalde de Palas de Rei (Lugo), Pablo Taboada, a que "deje su puesto".

La Audiencia Provincial de Lugo condenó hace varios meses a Taboada, quien se dio de baja de militancia en el PP, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otros quince meses de prisión por un delito de acoso laboral a la secretaria municipal.

Luís Villares ha apelado a que "la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) prevé que a los condenados, entre otros delitos por prevaricación, se les impone una pena de inhabilitación de cargo público a partir del momento en que se dicta sentencia aunque ésta no sea firme".

"Este señor (por el alcalde) debería de dejar el cargo de forma inmediata, una vez que recibió la resolución aunque tenga la intención de recurrirla ante el Supremo. Esto no quita que la tenga que cumplir desde este preciso momento", ha esgrimido.

Asimismo, ha subrayado que "la Dirección Xeral de Administración Local tiene competencias en materia de cumplimiento de la ley de Administración Local de Galicia".

Por ello, se ha reafirmado en que el alcalde de Palas "no puede seguir ocupando este puesto y la Xunta de Galicia tiene que instar de forma inmediata a que lo deje".

"EL PP SIGUE APOYÁNDOSE EN ÉL"

"Sabemos que la Xunta tiene dificultades para hacer cumplir esto, porque Taboada pertenece al PP. Dejó el partido cuando fue al juicio pero el PP sigue apoyándose en él para gobernar Palas de Rei", ha subrayado, en alusión a que sigue contando con el respaldo de cinco concejales del Partido Popular y su compañero y exalcalde Fernando Pensado, que también fue condenado por la misma cuestión.

Finalmente, esgrime que "una persona condenada por prevaricación y acoso laboral no puede seguir gobernando". "Los vecinos de Palas de Rei no merecen un alcalde como el que tienen, no obstante el PP tiene interés en que siga porque es de los suyos, ni más ni menos", ha incidido.