Villares ve "reforzado" el "espacio de confluencia" tras las elecciones internas

Actualizado 24/01/2017 19:21:01 CET

Celebra el apoyo "mayoritario pero no unánime" que recibió la lista que lidera y se siente "legitimado" a "ser representativo de los consensos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha indicado que "el espacio de confluencia" sale "reforzado" tras las elecciones al Consello das Mareas, en la que la lista que lidera el magistrado en excedencia recibió el apoyo "mayoritario pero no unánime" de los inscritos.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios durante un receso del pleno que se ha celebrado a lo largo de este martes en el Parlamento gallego, donde Villares ha celebrado "la participación de más del 80 por ciento" de los inscritos de En Marea, un índice "muy destacable", que se produce después de "un período de participación intenso, tanto a nivel interno como electoral".

Preguntado sobre si se siente "reforzado" tras el resultado de las elecciones a la dirección del partido instrumental, Villares se ha mostrado "muy satisfecho" por la "mucha responsabilidad" que hubo en la configuración de la candidatura y por el apoyo recibido de los inscritos. "Me siento legitimado para hacer lo que llevo haciendo desde el 4 de agosto: ser representativo de los consensos", ha comentado.

El pasado lunes se dieron a conocer los resultados de las elecciones internas de En Marea celebradas a lo largo del pasado fin de semana, en las que la lista encabezada por Luís Villares, 'Máis Alá!', obtuvo 21 puestos en el Consello das Mareas. Por su parte, la candidatura vinculada a Anova, 'Somos Quen', se ha hecho con nueve; y la de Cerna, 'Queremos participar', con cinco.

En concreto, la candidatura 'Máis Alá!' recibió 894 apoyos, lo que supone el 58,66% de los votos. Por su parte, la encabezada por el diputado de En Marea y exalcalde de Manzaneda, Davide Rodríguez, se hizo con 385, el 25,26%; y, por último, 'Queremos participar', con 245 votos, el 16,08%.

"AVAL CLARÍSIMO" A SU LISTA

Así las cosas, Luís Villares ha opinado que 'Máis Alá!' consiguió el "aval clarísimo" de los inscritos, ya que recibió el apoyo "mayoritario" aunque "no unánime" de lo que "no era una lista cualquiera", debido a que tenía "vocación de ser la que concitase el espacio completo de consenso".

"Creo que fue un éxito político en sí mismo que todas las sensibilidades partidarias, las sensibilidades 'mareantes' estuviesen presentes y representadas en todo momento durante la negociación (de la lista de consenso)", ha apostillado. "El mensaje fundamental era reforzar el espacio y está conseguido. A partir de ahí, aunque pueda parecer que no, es secundario", ha continuado.

En cuanto a las otras dos candidaturas que, en sus palabras, decidieron "no estar en ese consenso", Villares ha reivindicado que la decisión "tiene que ser respetada", porque se trata de un "debate sano" en el que "todo el mundo mostró lealtad inequívoca al proyecto".

El próximo sábado 28 se constituirá el Consello das Mareas, una vez pase el período de correcciones y reclamaciones, como la presentada por la candidatura 'Queremos Participar' --ligada a Cerna--, que reclama un puesto más en el órgano político de En Marea.

Será ahí, el día de la constitución del Consello das Mareas cuando, según Villares, "todas las candidaturas hablen para establecer cuál es el programa político que se va a llevar a cabo", cuáles deben ser las "prioridades" de En Marea y "el camino" a seguir para "consolidar el espacio de confluencia".

SU PAPEL EN EL PARTIDO

Asimismo, Villares ha emplazado a la constitución del órgano máximo de dirección del partido para decidir cómo articular la portavocía política de En Marea, aunque ha vuelto a incidir, como viene haciendo en las últimas jornadas, que la "referencialidad" del partido no la da "un papel" sino que "se gana con el trabajo diario".

"El establecimiento de una, dos, tres o 20 (portavocías) es algo que no va a resolver una persona. Es una decisión de carácter político que tendrán que resolver las candidaturas", ha remarcado.

En esta línea, y preguntado sobre si está de acuerdo en establecer una "portavocía coral" en En Marea, Villares ha opinado que "los programas políticos" de las fuerzas que integran el partido instrumental reflejan que las "diferencias" entre ellos no son "significativas", por lo que "sea cual sea los que ocupen las portavocías no van a mandar mensajes contradictorios" en caso de que se adopte esta forma de representatividad.

PORTAVOCÍA CORAL

"Lo dije desde el primer día. Hay cosas que deberían ponerse en bocas de otras personas que no son los que lleven la voz política. Cuestiones internas, como la carta financiera, son cosas que un portavoz orgánico haría mejor que quien se ocupa de hacer un análisis político, un análisis de paro o sobre financiación autonómica", ha continudado.

Así, Villares cree que "las dos cosas son compatibles" y que incluso, esta realidad ya existe en "otros partidos, incluso partidos clásicos". "No acabamos de innovar de todo", ha ironizado.

"Creemos en una forma de hacer política que, desde el principio, habló de coralidad", ha manifestado el portavoz parlamentario de En Marea, para luego añadir que tanto "la emisión del mensaje, que tiene que ser plural, receptora de todo el espacio de confluencia" como los "referentes" pueden ser "múltiples".

"Dijimos desde un primer momento que cogían ambas cosas, a combinar entre una y otra. Evidentemente escucharemos a todo el mundo lo que tenga que decir", ha remarcado para luego repetir que "lo relevante no son las personas que vayan a poner la voz", sino "cuál va a ser la voz y cuál es el contenido", una realidad que cree que "sale reforzada" tras las elecciones internas.

SE SIENTE "LEGITIMADO" PARA CONTINUAR

"Me siento legitimado para hacer lo que llevo haciendo desde el 4 de agosto: ser representativo de los consensos, la búsqueda de puntos de encuentro y no de los disensos. Estoy en el mismo sitio que el primer día, donde me ponga la gente", ha manifestado.

Así, Villares ha asegurado que su "única responsabilidad inequívoca en este momento" continúa siendo "la portavocía parlamentaria". "A partir de ahí, todo lo que tenga que venir, llegará en su momento. No me corresponde a mi decidirlo, lo tiene que decidir el órgano político supremo entre asambleas que es el Consello das Mareas", ha asegurado.