The Killers, Lenny Kravitz y Jamiroquai encabezan el cartel del festival O Son do Camiño

Publicado 23/02/2018 12:46:32 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parque Monte do Gozo de Santiago de Compostela acogerá entre los días 28 y 30 de junio el festival 'O Son do Camiño', una propuesta musical "de primer nivel" que arranca con nombres como The Killers, Lenny Kravitz y Jamiroquai como cabezas de cartel.

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, han presentado este viernes esta cita musical, que agrupará a artistas de renombre internacional y nacional, en compañía de la comisaria del Xacobeo 2021, Cecilia Pereira.

El festival que acogerá el Monte do Gozo, y que se plantea como un "adelanto" al Xacobeo 2021, forma parte de una "amplia programación musical" por todo el territorio gallego, que llevará citas musicales a las principales ciudades gallegas.

Según han avanzado sus organizadores en la presentación, O Son do Camiño estará encabezado por reconocidos artistas y bandas de música como The Killers, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Martin Garrix, Two Door Cinema Club, Franz Ferdinand o Mando Diao.

Con capacidad para 24.000 asistentes cada jornada, el recinto del Monte do Gozo, que está siendo acondicionado, contará con dos escenarios, una área de restauración, mercadillo y una zona de acampada.

Román Rodríguez ha explicado que el Xacobeo nace con una nueva filosofía, que abarca no sólo un año, sino que "comienza en este 2018" y se extiende a las próximas anualidades. "Este gran festival, y los diferentes conciertos que se programarán por las principales ciudades de Galicia, situarán a la Comunidad como punto de referencia musical y cultural, a nivel internacional", ha remarcado Román Rodríguez.

Por su parte, Nava Castro ha apostado por proyectos como este que "refuerzan" la idea de que el Xacobeo "es sinónimo de suma" de esfuerzos y resaltan el valor del "binomio cultura y turismo" que lleva "reportando 25 años de éxito ininterrumpido" a la cita.

OTROS NOMBRES

El macrofestival contará también con nombres como León Benavente, The Gift, C. Tangana, La M.O.D.A., Carlos Sadness, Toundra, The Last Internationale, Talisco, Morgan, Rufus T. Firefly y Plya.

Además, habrá representación de grupos gallegos como Novedades Carminha, Triángulo de Amor Bizarro, Eladio y los Seres Queridos, Arce, Malandrómeda, Bala, Furious Monkey House, True Mountains y Agoraphobia. La lista, no obstante, aún no está cerrada y se esperan novedades.

Los abonos se pondrán a la venta a partir del 1 de marzo en la web oficial del festival y en Ticketea con un precio especial de lanzamiento de 39 euros. Además, como parte de esta programación, habrá seis conciertos en las principales ciudades, que se irán dando a conocer próximamente.

Durante la presentación del festival, sus responsables han indicado que se espera un "notable impacto económico para Santiago de Compostela, su área de influencia y, en general, para Galicia". Al compromiso del festival con el tejido económico gallego se suma que contratará un 80% de sus necesidades a empresas de la Comunidad.

O Son do Camiño es una iniciativa de la UTE formada por las empresas Old Navy Port Producciones S.L. y Esmerarte Industrias Creativas, S.L., patrocinada por la Xunta de Galicia y con la colaboración de Estrella Galicia. La intención del evento es de "continuidad" y aspira a posicionarse entre las mejores citas de su estilo a nivel nacional, ha dicho Román Rodríguez.