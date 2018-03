Aptur critica que la zonificación "no está resuelta" y asegura que la temporada está "perdida o rota por la mitad"

Actualizado 24/03/2018 11:58:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aptur Baleares, Joan Miralles, ha criticado este sábado que la zonificación "no está resuelta" y ha asegurado que, por ello, la temporada está "perdida o rota por la mitad".

Así lo ha expresado en declaraciones a la prensa Miralles, quien ha insistido en la necesidad de "profesionalizar el sector", por lo que desde Aptur han organizado unas jornadas "periódicas" para que aquellos que se dedican al alquiler vacacional puedan tener "formación de la mano de profesionales" y "apostar por la legalidad del sector".

En esta línea, el presidente de Aptur Baleares ha considerado que "la falta de zonificación en esta época del año, los errores no resueltos de la Ley de Turismo y las incertidumbres generadas en algunos ayuntamientos, como el de Palma, están haciendo peligrar la temporada turística".

"Muchos propietarios no saben si podrán alquilar o no sus viviendas y, por tanto, no las pueden ofrecer en las plataformas, justo en el momento en el que los turistas europeos están preparando sus vacaciones de verano", ha lamentado.

Miralles ha manifestado que "ya se perdió la temporada del año pasado, debido a la irrupción de la Ley de Turismo y sus cambios en medio del verano", y que ahora están "a punto de perder una segunda temporada". "Es injusto que el alquiler vacacional esté sufriendo esta situación, cuando es uno de los que más contribuye a la desestacionalización y el reparto más democrático de los beneficios del turismo", ha añadido.

Además, Miralles ha recordado que las incertidumbres normativas en el alquiler vacacional no solo afectan a los propietarios y los turistas europeos, también a muchos de los ciudadanos de Baleares que quieren pasar sus vacaciones en lugares costeros de las islas.

En este sentido, ha comentado que "estas personas ahora mismo no saben si podrán o no alquilar una vivienda en lugares costeros tradicionalmente turísticos. No tiene ningún sentido que cada familia compre una vivienda en la costa para pasar sus vacaciones, cuando se puede alquilar por unos días y optimizar así las viviendas costeras, evitando más construcción".

ESPACIO DE FORMACIÓN PARA VIVIENDAS TURÍSTICAS

Por otro lado, un centenar de personas han participado en dichas jornadas que han arrancado este sábado en el Centro de Cultura Sa Nostra y en las que Miralles ha declarado que la profesionalización del sector "aportará más tranquilidad a los propietarios, que los últimos tiempos viven preocupados por los continuos cambios normativos, así como más rentabilidad, calidad y credibilidad al alquiler turístico".

"Os proponemos cambiar preocupación por empleo. Dejar de preocuparnos por lo que pasará con la ley, con la zonificación, con la LAU, para ocuparnos en conocer mejor como dar respuesta a todo lo que venda, y cómo ofrecer el mejor producto en cualquier contexto. Por eso hay que profesionalizar", ha afirmado el presidente de Aptur Baleares.

En este sentido, ha recordado que Baleares vive tiempos "favorables", ya que se presenta como un destino seguro en comparación con otros países del Mediterráneo, "pero habrá un momento en el que otros países puedan ofrecer esta tranquilidad, y cuando llegue ese momento el sector del alquiler vacacional en Baleares debe estar consolidado y profesionalizado".

El Espacio de Formación para Viviendas Turísticas ha proporcionado formación sobre altas, fiscalidad e impuesto turístico. La siguiente jornada, a finales de abril, ofrecerá formación sobre 'home staging' y 'pricing'. Finalmente, en el mes de septiembre se hará una nueva jornada para hacer balance de la temporada y apuntar nuevas tendencias.