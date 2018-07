La Federación de Escuelas Infantiles de Baleares exige más vigilancia y control en la regulación de centros infantiles

Publicado 22/06/2018 20:47:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Escuelas Infantiles de Baleares (Feipimeb) ha exigido este viernes a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma que aumenten la "vigilancia y el control" con respecto a "la regulación de los centros que se dedican a desempeñar labores de educación infantil".

Según ha informado la Feipimeb en un comunicado, hay una "falta de legislación que deja desprotegidos a los más pequeños" y que, a su juicio, "demuestra que el sistema actual de control y dirección no es el adecuado".

Según ha explicado la presidenta de la Federación, Francisca Picornell, los centros de educación infantil "acogen a niños de 0 a 3 años en una etapa muy vulnerable y complicada", por lo que ha lamentado la falta de "regulación, vigilancia, seguridad y responsabilidad".

Asimismo, ha instado a la administración pública a "no permitir la apertura de locales que no cumplen una serie de normas y que no tienen un seguro de responsabilidad civil".

Picornell ha hecho estas declaraciones después de que una ludoteca de Palma haya cerrado recientemente sus instalaciones, tras diez años en funcionamiento, debido a una serie de irregularidades.