El músico sirio Ashti Abdo regresa en febrero a los escenarios de Ibiza

Publicado 21/01/2018 14:05:34 CET

Su actuación se enmarca en unas jornadas de concienciación con el pueblo sirio

IBIZA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista sirio Ashti Abdo (Aleppo, 1982) actuará en Sant Josep (Ibiza) el próximo 10 de febrero dentro de unas jornadas de concienciación con el pueblo sirio. La actuación tendrá lugar en el centro cultural Can Jeroni a las 20.30 horas.

En declaraciones a Europa Press, el músico ha reconocido "estar muy contento" de regresar a Ibiza para actuar. "Recuerdo el primer concierto en la isla que fue maravilloso para mí, con un público muy atento y emocionado. Me mostraron tanto afecto que no lo olvidaré nunca", ha explicado.

Abdo interpretará temas de diferentes zonas, la "mayoría kurdas, algunas alegres y otras tristes". Asimismo, en su repertorio incluirá piezas de Azerbaiyán o Turquía, sin olvidar su obra 'Beja' sobre la guerra que ha asolado el país sirio.

Según ha recordado, 'Beja' en kurdo significa contar una historia y, con ella, el artista ha querido relatar lo que pasa en Siria. "Nunca se podrá entender el sentido de una guerra con una canción, pero he querido dar voz al sufrimiento de mi país y, aunque estoy lejos del peligro, he sentido que era mi deber y lo he hecho con el alma", ha añadido.

El cantante, autor y multiinstrumentista Kurdo nació en Afrin, cerca de Aleppo y, según ha afirmado, la música siempre ha formado parte de su vida, aprendiendo desde muy joven a tocar el instrumento típico de la zona, tembur o saz. Debido al conflicto en Siria, junto a su familia se vio obligado a abandonar el país "para salvar la vida".

El evento del 10 de febrero en Can Jeroni está organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep y, dentro de estas jornadas de concienciación con el pueblo sirio, el Consistorio tiene la intención de proyectar, el 9 de febrero, la aclamada película 'Insyriated' (2017) del director Philippe Van Leeuw.

Esta producción belga relata la vida de una madre de tres hijos, Oum Yazan, que convierte su piso en un refugio seguro para su familia y vecinos durante el conflicto bélico que azota Siria. La película está protagonizada por Hiam Abass y logró el Premio del Público (sección Panorama) en el Festival de Berlín del pasado año, así como en el Festival de Copenhague y en el de Sevilla.