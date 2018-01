El PP estudia el mapa de zonificación porque encuentra "ciertas incongruencias en un documento de gran importancia"

Publicado 20/01/2018 15:01:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP balear, Biel Company, ha expresado este sábado durante la festividad de Sant Sebastià que "están estudiando detenidamente" el mapa de zonificación de Mallorca, presentado este viernes por el Consell de Mallorca, porque ven "ciertas incongruencias en un documento que tiene una profundidad tremenda así como una gran importancia en la economía de Baleares".

Asimismo, el líder 'popular' ha considerado que "no está muy claro en base a qué dicen que una zona está saturada o no"; por lo que ha creído que es un asunto "que no se ve igual en cada isla" y en el que el pacto de izquierdas "ya entró muy mal desde el Govern con la Ley Frankenstein y ahora desde el Consell de Mallorca no lo acaban de afinar".

"Todo esto acabará dañando las economías particulares de aquellas familias que necesitan alquilar para llegar a final de mes, o para pagar estudios a sus hijos. Y esta norma no contribuye a darles una solución sino que viene a generar problemas donde no los había", ha concluido Company.