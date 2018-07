Sánchez acusa a Iglesias de "equivocarse de adversario" y bloquear el cambio

Actualizado 28/05/2016 14:53:29 CET

IBIZA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este sábado en Ibiza al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de "equivocarse de adversario" y de bloquear importantes reformas.

"Lo grave no es que algunos que se llaman de izquierdas bloquearan la investidura de un presidente socialista, lo grave es que bloquearan cosas como la recuperación de la Sanidad pública, el reconocimiento de las becas como un derecho y así os digo que el cambio no tiene intermediarios y quien quiera cambiar este país tiene que apoyar al Partido Socialista, que es el único que lo puede garantizar", ha insistido.

Sánchez, ante 500 personas, ha afirmado que "el problema de Iglesias no fue el acuerdo con Ciudadanos, porque era un acuerdo progresista", sino que "era que tenía que votar a un candidato socialista como presidente del Gobierno y quiero hacer esta reflexión a los votantes de Podemos el pasado 20D, porque estoy convencido que tienen entre sus prioridades acabar con el gobierno de Rajoy pero, en política, a diferencia de en las matemáticas, el orden de los factores sí altera el producto".

"Él podrá tener como prioridad acabar con el gobierno de Rajoy, pero siempre antepondrá que no gobierne el PSOE y así, el cambio no tiene intermediarios porque éstos siempre encarecen el precio de las cosas", ha reiterado.

"El precio a pagar por no asumir el chantaje y el 'trágala' del señor Iglesias no puede ser que Rajoy siga siendo presidente del Gobierno durante cuatro años más", ha asegurado Sánchez.

"El 26J vamos a decir sí al cambio y no a Mariano Rajoy", ha dicho el candidato socialista, quien ha reiterado que "el cambio no tiene intermediarios y quien quiera cambiar, que apoye al PSOE".

Asimismo, ha avanzado que "voy a ser generoso cuando seamos la primera fuerza política del país, lo que no han sido conmigo," y ha asegurado que "no vamos a vetar a ninguna fuerza del cambio, porque siempre he creído que cuantos más ibicencos o ibicencas, españoles y españolas, se sientan representados en ese gobierno del cambio, más poderoso será".

"El cambio no es patrimonio exclusivo del PSOE, pero si algo hemos aprendido de las elecciones del 20D es que si el PSOE no gana las elecciones no habrá cambio en nuestro país", ha insistido.

"Hay distintos caminos que garantizan la perpetuación de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y sólo uno que garantiza que haya un presidente de cambio y ese camino es el del Partido Socialista", ha insistido.

Sánchez ha dicho también que algunos pensarán que los comicios "son una especie de segunda vuelta, pero son unas nuevas elecciones y una nueva oportunidad de cambiar las cosas en el país".

"Ya sabemos lo que no hace Rajoy, Iglesias, Rivera y lo que hacemos nosotros", ha indicado.

"Nos vamos a jugar mucho en estas elecciones, como qué camino van a seguir Ibiza y estas islas en los próximos años. Mientras otros van a hablar en estas elecciones de sillas, nosotros vamos a hablar de soluciones", ha insistido.

Entre otras consideraciones, Sánchez ha acusado a Rajoy de "gobernar en B" y ha pedido "que no le salga gratis la financiación irregular de su partido" y se ha comprometido a conformar gobierno en una semana, de ganar el 26J.

Además, entre otros compromisos, ha recordado que "los que se han corrompido, entrarán en la cárcel y devolverán lo robado".

También ha destacado que el PSOE ha sido el único partido con "voluntad de dialogar y llegar a acuerdos".