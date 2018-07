UPyD cree que la campaña 'Enllaçats' no defiende el catalán sino que "coarta la libertad" de los ciudadanos

Actualizado 31/03/2012 12:39:58 CET

UPyD ha considerado este sábado que la campaña 'Enllaçats pel català' no pretende defender el catalán, sino "coartar la libertad" de los ciudadanos y, además, ha criticado "el lamentable papel de muchos profesores que no saben distinguir entre sus ideas y la labor docente".

En un comunicado, el partido ha criticado esta campaña iniciada en algunos centros de enseñanza "inspirada e impulsada por los nacionalistas y seguida por sus compañeros de viaje, socialistas y algunos sindicatos". Según ha opinado, para estos grupos lo importante "es siempre más importante la tribu, llámese nación o pueblo, que los ciudadanos".

Según el portavoz de la formación en las islas, Juan Luis Calbarro, "es de un cinismo insoportable" denominar al castellano lengua invasora y, mientras tanto, "hacer encendidas apologías de la conquista de Mallorca por Jaume I y de la imposición del catalán por la fuerza en el siglo XIII".

Así, ha entendido que el hecho de "utilizar" los claustros de profesores para aprobar el manifiesto 'Enllaçats pel catalá' es "una ilegalidad manifiesta" puesto que las competencias de los claustros de profesores "están claramente enumeradas y tasadas por la Ley Orgánica de la Educación, que no permite que en un claustro se tomen acuerdos de naturaleza política, aunque sean de política lingüística".

Por ello, ha remarcado que los directores tendrían que conocer la legislación y, en caso de tener dudas, consultar los servicios jurídicos. "Si un director decide aplicar acuerdos tomados por su claustro de profesores, acuerdos que exceden el marco legal y, por lo tanto, nulos de pleno derecho, se hace responsable de la ilegalidad y merece ser expedientado por la Conselleria", ha opinado.

Según Calbarro, los promotores de la campaña "han denominado certeramente su miedo a la libertad con el término 'enllaçats', que no significa otra cosa que atados o esclavizados por la hispanofobia, so pretexto de defender una lengua que no necesita defensa".

Finalmente, UPyD ha criticado el papel de los docentes "que no saben distinguir entre sus ideas y la labor docente, que consideran que adoctrinar a alumnos de primaria y secundaria en "sus" ideas y sólo en "sus" ideas es educativo y pedagógico". "Después de más de 20 años de decadencia educativa, de empeoramiento progresivo de los resultados académicos de nuestros alumnos, es patético observar que muchos profesores sólo saben organizarse y proyectar acciones de carácter ideológico-lingüístico y que son incapaces de reclamar en los claustros de profesores una reforma del sistema educativo que tenga como únicos objetivos acabar con el fracaso escolar y mejorar el nivel académico".