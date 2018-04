Vecinos de Es Fortí critican la "falta de información y voluntad política" de Cort en los presupuestos participativos

Publicado 11/04/2018 10:30:17 CET

El colectivo pide la retirada de la propuesta Casal de Barri o Centre Cultural al Velòdrom del Tirador

PALMA DE MALLORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de Es Fortí ha criticado la "falta de información y voluntad política" del Ayuntamiento de Palma "para atender las demandas" en relación a los presupuestos participativos 2018.

En este sentido, el colectivo ha explicado este miércoles en un comunicado que "a pesar de creer y participar activamente en esta iniciativa" del Consistorio, "no llegan los resultados esperados".

Asimismo, los vecinos han solicitado "reuniones para saber de estas propuestas" y han lamentado que la última concedida fue con el regidor de Infraestructuras el 14 de marzo del año pasado.

Por ello, han acordado conjuntamente con otras entidades de la Plataforma 'Ponent Potent' que "no se participará en la edición de 2018 hasta que se tenga un calendario concreto de ejecución de todos los proyectos aprobados".

Además, mientras "no se obtengan las debidas garantías en relación a las fechas de inicio de todos los proyectos del distrito, tanto los de 2016 como los aprobados en 2017, no solo no se presentarán proyectos sino que también se retirarán los que se han presentado o se querían presentar para este año", han subrayado.

En esta línea, se trata de la retirada de los proyectos 'Casal de Barri o centre cultural al Velòdrom del Tirador', 'Resucitar Son Flor', 'Limpieza de Hierbas de las calles del barrio', 'Proyecto pasos aperaltados en el Camí de Son Rapinya', 'Proyecto centro de interpretación Parc Natural de Ponent' y 'Aparatos de gimnasia para personas mayores'.

Asimismo, la asociación ha señalado que esta retirada "no significa que las entidades proponentes ni la plataforma que les da apoyo en el distrito renuncien a la ejecución de estos proyectos durante el año 2019 y siguientes -al igual que se ejecutarán los aprobados este año que resulten ganadores-, juntamente con los ya comprometidos para los presupuestos del Ayuntamiento de los años 2017 y 2018.

Algunos de ellos, según los vecinos, "son simples demandas de servicios cuya ejecución es una obligación del Consistorio" -limpieza de hierbas en los barrios o arreglo y conservación de bienes patrimoniales y propiedades municipales-.

Por ello, y a pesar de no presentarlos como propuestas de presupuestos participativos, las entidades que conforman la plataforma han decidido "mantenerlos y reivindicarlos como proyectos de barrio" cuya realización se solicita a Cort.