Una activista iraní denuncia que se le ha incautado una pancarta antes del partido entre Irán y España

Publicado 20/06/2018 22:43:55 CET

BEIRUT, 20 Jun. (Thomson Reuters Foundation/EP) -

Una activista iraní ha asegurado este miércoles que los guardias de seguridad le han arrebatado una pancarta que iba a mostrar durante el partido entre las selecciones de fútbol de España e Irán y le han impedido entrar al estadio durante dos horas.

Maryam Qashqaei Shojaei ha indicado que ha sido retenida durante ese periodo de tiempo en el estadio de Kazan antes del partido, donde iba a mostrar una pancarta para protestar contra la prohibición en su país a que las mujeres acudan como público a los eventos deportivos.

"Cuando intentaba entrar con mi pancarta la seguridad me dijo que no podía meterla", ha dicho. "Les mostré mi permiso. Me registraron, retuvieron dos horas y se quedaron con la pancarta", ha agregado.

Shojaei saltó a los medios internacionales el viernes durante el partido entre Irán y Marruecos, cuando mostró una pancarta con el texto: 'Apoyen que las mujeres iraníes acudan a los estadios' junto al 'hashtag' 'No prohibición a las mujeres'.

La activista lanzó antes del inicio del Mundial de fútbol una petición a través de Internet para reclamar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que presionara a Irán para que pusiera fin a esta prohibición.

El propio Infantino dijo en mayo que el presidente iraní, Hasán Rohani, le había comunicado la existencia de planes para permitir a las mujeres acudir a los estadios.

El capitán de la selección iraní, Masud Shojaei, afirmó el martes que el Mundia no era el lugar adecuado para debatir el asunto, si bien previamente había respaldado poner fin a la prohibición.