Arrestadas dos personas en Zimbabue por el ataque con una granada contra el presidente Mnangagwa

Publicado 04/07/2018 10:14:11 CET

HARARE, 4 Jul. (Reuters/EP) -

La Policía de Zimbabue ha arrestado a dos sospechosos de haber participado en el ataque con una granada que acabó con la vida de dos personas y dejó a otras 47 heridas en un mitin del presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, en junio, según ha informado la prensa local.

Mnangagwa, que sustituyó en noviembre en la Presidencia de Zimbabue a Robert Mugabe tras un golpe de Estado impulsado por militares, ha manifestado que sospecha que el ataque en su contra en la ciudad de Bulawayo fue impulsado por una facción del partido gubernamental que apoya a la ex primera dama Grace Mugabe.

La Policía ha detenido a dos sospechosos de estar implicados en el ataque y está buscando a varias personas más, según ha contado el jefe de la Policía, Godwin Matanga. "Continuamos haciendo un llamamiento para conseguir más información que pueda permitirnos encontrar a todos los que hayan tenido implicación en este perverso acto", ha afirmado Matanga, en un discurso ante policías en Bulawayo, según informa el diario estatal 'Herald'.

El diario privado 'Newsday' ha asegurado que los sospechosos ya habrían sido liberados, un extremo sobre el que la Policia no se ha pronunciado. Mnangagwa dijo hace días en una entrevista con la BBC que él cree que el ataque ha sido impulsado por el grupo G40, una facción del partido gubernamental ZANU-PF que apoyaba a Grace Mugabe para suceder a Robert Mugabe y que rechaza a Mnangagwa, aunque no llegó a acusar directamente a la ex primera dama.